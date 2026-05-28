Un fuerte debate se generó en Sálvese Quien Pueda luego de las declaraciones de Darío Cvitanich sobre su separación de Chechu Bonelli. Y quien no ocultó su enojo fue Majo Martino, que cuestionó con dureza una frase del exfutbolita que consideró innecesaria y dolorosa.

Todo comenzó cuando al aire repasaron las palabras de Cvitanich sobre el final de su historia de amor con Chechu: “Si mi error fue haber sido genuino y hace más de un año tomar una decisión de separarme porque no era feliz, porque me había desenamorado o porque lo que sea... bueno, júzguenme por eso”, expresó él.

Sin embargo, la reacción en el estudio no tardó en llegar. Majo fue una de las más críticas y apuntó especialmente contra la exposición pública de esos sentimientos: “A ver, es la mamá de tus hijas, sabés que quedó rota con la separación, ¿tenés que decir esa frase públicamente?”, lanzó, visiblemente molesta. Y cerró, tajante: “Si ella ya lo debe saber. ¿Para qué? ¿Por qué ese desprecio?“.

¡Qué momento!

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

IVANA FIGUEIRAS EXPLOTÓ AL HABLAR DE CHECHU BONELLI Y EL ESCÁNDALO POR EL PERRO DE LA FAMILIA

En medio del revuelo que rodea a Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por la supuesta disputa en torno a la tenencia de una mascota, Ivana Figueiras fue abordada por las cámaras de Intrusos y dejó frases contundentes.

Aunque intentó evitar el tema desde el primer momento, la modelo dejó en claro su hartazgo por quedar envuelta una vez más en los conflictos mediáticos ligados a la expareja: “La verdad es que no tengo nada para decir. No sé por qué vienen a buscarme, pero yo no tengo nada para decir”, lanzó, incómoda, apenas comenzó la nota.

Cuando el cronista le consultó por la polémica alrededor del perro y la supuesta molestia de Cvitanich porque la mascota habría quedado en adopción, Ivana respondió tajante: “Juro que no tengo ni idea, o sea, obviamente que sí tengo idea, pero no quiero hablar”.

Foto: Captura (América)

Lejos de involucrarse, Figueiras marcó distancia total del tema y disparó una frase que no pasó inadvertida: “Yo no tengo nada que ver, ya bastante me tuve que fumar todo esto”. Y siguió: “No es un problema mío. Yo me ocupo de mí, de mi vida, de nadie más”.

Por último, el momento más explosivo llegó cuando el movilero recordó las versiones que en su momento la señalaron como tercera en discordia en la separación de Cvitanich y Bonelli. Allí, Ivana no ocultó su fastidio: “Ya me acusaron de robarme un marido, ahora me están hablando de un perro. ¿También me robé el perro yo? Basta. No quiero saber más nada”, cerró, visiblemente cansada de las especulaciones.