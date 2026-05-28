El recrudecimiento de la pelea mediática de Cecilia Chechu Bonelli y Darío Cvitanich agotó la paciencia de Ivana Figueiras, quien harta de las indirectas salió a hablar sin anestesia de la exesposa de su pareja.

“Sé lo que es llorar todos los días por otra persona y conozco a flor de piel todos esos sentimientos de los cuales esta chica habla. Y si digo esta chica es porque ella siempre se refirió a mí de esa forma”, arrancó picante la diseñadora de moda.

“No están buenas todas las agresiones que sufrí, más que nada en el ámbito privado. Nunca las saqué a la luz porque porque considero que las cosas se resuelven puertas adentro. Nunca quise hacer de esto nada público”, siguió.

Foto: Instagram (@daricvitaok)

En ese punto precisó: “Dijo que tenía un video nuestro peleándonos en un recital de Andrés Calamaro, y que gracias a ella no salía a la luz”.

Por qué Ivana Figueiras se cansó de Chechu Bonelli

“Me tuve que comer un montón de agresiones. Tengo una hija que terminó el colegio y tuvo que leer barbaridades sobre mí, que era un gato... Todo lo que te puedas imaginar. Y yo nunca dije nada. Me parece muy bajo todo”, recordó.

Ivana Figueiras le cobró todas las facturas pendientes a Chechu Bonelli.

Y fue contundente: “Si ella quiere dar notas contando lo mal que está es su vida, es su historia y tiene todo el derecho del mundo. Lo que pasa es que cuando uno abre su vida de tal manera, también se tiene que bancar las consecuencias”.

“Yo conozco muchísimo lo que es sufrir por amor. Pero todo tiene un límite. Porque si vos querés ensuciar a otra mujer para ponerte por arriba de la situación no está bueno tampoco”, cerró Ivana Figueiras contra Chechu Bonelli.