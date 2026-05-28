Darío Cvitanich decidió hablar sin filtros sobre su separación y la polémica por la división de bienes. En una entrevista en Intrusos, el exdelantero de Banfield y Boca se refirió a los gastos que asumió tras la ruptura y dio detalles de cómo organizó la convivencia con sus hijas.

Cvitanich fue contundente al describir su rol tras la separación:“En la parte de la división yo me hice cargo de absolutamente todos los gastos de la casa con dos empleadas, una niñera y una 24/7 que se encarga de la casa, la que compré como parte de la división de bienes, que trabajan un mes cuando las chicas están conmigo quince días”, explicó.

El exfutbolista aclaró que en su caso es diferente: “Yo tengo una sola niñera que contraté solo por la semana y una señora que viene una vez a la semana, porque cuando yo no estoy con las chicas la verdad es que no estoy en la casa”, detalló y remarcó que siempre cumplió con sus obligaciones económicas:“Yo cumplí con todo, de todo lo que trabajé cuando estuve con ella le di el 50%”.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras (Fotos: captura América TV y Instagram)

Además, se refirió a otros puntos de la división: “Aparte que me hago cargo del colegio y de la obra social, y cuando a ella se le antojó una casa que estaba alquilada hasta febrero 2027, decidí comprar esa casa, ese alquiler va para ella, no para mí, lo mismo con los departamentos que dejé”, relató.

Hacia el final e indignado, Cvitanich también contó una situación particular que vivió con su expareja: “Un día me tuve que desayunar que me mandaban una factura de 15 mil pesos para un regalo de una nena, le dije ‘pagalo vos’, y me dijo ‘no, todavía no cobré’”, recordó, dejando en claro el nivel de detalle al que llegaron los reclamos económicos tras la separación.

DARÍO CVITANICH DEFENDIÓ A IVANA FIGUEIRAS Y DESMINTIÓ LA VERSIÓN DE CHECHU BONELLI

La polémica no terminó ahí. En medio de la entrevista, Rodrigo Lussich le recordó a Cvitanich una de las acusaciones más fuertes de Chechu Bonelli: “Ella dijo que te desconoce, que vos la dejaste por otra cuando estaban en pareja”.

El exfutbolista no dudó en desmentir esa versión y defendió a su actual pareja, Ivana Figueiras:“Esa es la primer gran mentira, que se rectifique y que diga la verdad, Ivana apareció en mi vida mucho tiempo después de mi separación, en ese sentido tengo que defender mi nombre y el de mi pareja, que se tuvo que bancar el hate de mucha gente porque ella especuló”.

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