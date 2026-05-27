La paz entre Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvianich llegó a su fin este miércoles, cuando la modelo explotó contra el padre de sus hijas tras el insólito escándalo de quién cuidaba a la perra de la familia.

“Estoy agotada, cansadísima. No voy a permitir que nada ni nadie ensucie ni mi nombre, ni mi apellido, ni a mi persona”, arrancó Chechu al ver a los periodistas que la esperaban a la salida de su programa en La Casa Streaming.

Luego se refirió al escándalo por quién se quedaba con el perro y por qué no fue a Baradero: “Recibí un mail, un tanto amenazante, donde me decía que me prohibía pisar su ciudad y me prohibía entrar en contacto con su familia, porque si no me iba a iniciar acciones legales”.

Chechu Bonelli.

“No pueden ver que sea genuina, que la gente empatice conmigo. Siento que hay un odio constante de la otra parte, todo el tiempo, todo el tiempo queriendo buscar, sacar públicamente y a la luz cuestiones privadas”, protestó ante Intrusos.

La fuerte acusación de Chechu Bonelli a Darío Cvitanich.

“Me parece que por respeto a todo lo que fue nuestra historia de amor, que fue hermosa, hay cosas que se tienen que guardar”, enfatizó tras deslizar que el entorno de Cvitanich filtra información a la prensa.

Qué siente Chechu sobre Cvitanich e Ivana Figueiras

“No sé cuál es el odio, pero quiere todo el tiempo hacerme quedar mal. Lo ve todo el mundo”.

“Yo no la estoy pasando bien, gente. Yo no tengo madre, no tengo padre, tengo hermanos. O sea, para mí, su mamá era una madre para mí, ya lo dije. Me costó la separación, me costó alejarme sobre todo de su mamá”.

“Todo el tiempo, todo el tiempo quieren ensuciar mi imagen. ¿Y saben qué? Callé durante mucho tiempo, y me agoté“, cerró Chechu Bonelli dolida con Darío Cvitanich.