El lunes 20 de julio se vivió una de las galas de eliminación más impactantes de Gran Hermano Generación Dorada. En un versus de alto voltaje, Solange Abraham se impuso sobre Emanuel Di Gioia gracias al enorme apoyo de su fandom y logró sacarlo de la casa en la votación con mayor cantidad de votos de la temporada hasta el momento.

Completamente impactada por el resultado, Solange se acercó a Emanuel para despedirse con un abrazo. El participante la felicitó con un breve gesto y, antes de que abandonara la casa, ella le susurró al oído: "Te quiero. Te va a ir bien afuera“.

Así, Sol dejó en claro que la fuerte enemistad y rivalidad entre ambos había quedado circunscripta al juego.

Qué le dijo Solange Abraham a Emanuel Di Gioia tras eliminarlo de Gran Hermano (captura de Telefe)

LA REACCIÓN DE SOL TRAS ELIMINAR A EMANUEL DE GRAN HERMANO

Al cruzar la puerta de salida, Emanuel no pudo contener la emoción. Entre lágrimas, miró a una de las cámaras y agradeció el apoyo del público: "Me emociona cuando la gente me apoya. Gracias”.

Cabe recordar que Solange Abraham había sido expulsada semanas atrás por deshonrar a Gran Hermano debido a sus reiteradas manifestaciones de querer abandonar la competencia. Sin embargo, el programa le dio una nueva oportunidad de regresar, y desde entonces mostró una versión mucho más estratégica y competitiva.

En su segunda etapa dentro de la casa, Solange consiguió eliminar a Manuel Ibero y ahora a Emanuel Di Gioia, dos de los participantes más fuertes y protagonistas de esta edición, consolidándose como una de las jugadoras más influyentes del reality.