El 31 de mayo, Gladys “La Bomba” Tucumana decidió abandonar Gran Hermano Generación Dorada y su reemplazo automático fue Solange Abraham, una participante que había sido expulsada del reality.

Su regreso fue celebrado por Cinzia, quien también había reingresado al juego como reemplazo de Solange y ahora comparte nuevamente la convivencia con ella dentro de la casa.

Sin embargo, la situación generó un fuerte malestar entre varios participantes. Manuel Ibero y Juanicar, que llevan más de tres meses aislados, cuestionaron la decisión de la producción.

A ellos se sumó Yipio, quien había abandonado el programa por un motivo de fuerza mayor y logró volver gracias al voto del público en el repechaje.

Video del stream de Telefe.

La bronca por el regreso de Solange Abraham a Gran Hermano

Mientras conversaban sobre la situación, los jugadores dejaron en claro su descontento.

Manuel: -Tres meses estuvimos aguantando esta mierda y ahora tres meses más.

Yipio: -Toca soportar. No queda otra.

Juanicar: -Lo peor es que una (Cinzia) volvió por la otra (Solange) y ahora están las dos.

Yipio: -Es una vergüenza eso.

Manuel: -Es pésimo. Estuvo expulsada. Hasta lo más probable es que no se haya podido presentar en el repechaje, pero ahora vuelve.

Juanicar: -Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que también está enojada con esto.

Yipio: -Yo le pido a la gente que haga valer su palabra, hagan valer su voto. Yo sé que cansa, pero que lo haga valer. Nosotros estamos acá y soportamos.

Por último, Manuel cerró con un pedido directo a los seguidores del programa: “Hagan justicia, por favor”.