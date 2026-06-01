La versión de separación de Fiorella Giménez de Agustín Cachete Sierra, luego de un año y medio en pareja, fue confirmada por los protagonistas, aunque la influencer decidió hacerse cargo del quiebre y cruzó a Ximena Capristo.

“Dijo que nos habíamos comprado una casa juntos y ese es el primer error. Simplemente alquilamos juntos”, arrancó Fio contra la panelista de SQP.

Luego se enojó: “No sé bien qué quiere decir ‘amiga de lo ajeno’, pero yo nunca le fui infiel a Agus. No me daría el corazón para hacerle algo así a una persona que quiero tanto”.

Fiorella Giménez habló de su separación de Agustín Cachete Sierra.

“Estoy tranquila porque no es que dentro de un año va a aparecer un chat. Revisen donde quieran que tengo la conciencia tranquila”, remató.

Para alejar fantasmas, Fio enfatizó que sus problemas con Cachete “eran las peleitas bolú”, y no infidelidades. Además, contó que todavía no decidieron quién iba a irse del departamento que comparten.

Qué le pasa a Fio Giménez

Desmentida la traición, Fio confesó atravesar problemas de salud mental que interferían en su relación con Cachete: “Hay mucho amor de por medio, me siento muy cuidada y respetada por él... Nosotros tuvimos idas y vueltas. Pero a veces con el amor no es suficiente. Yo estoy pasando por una situación muy particular”.

Agustín "Cachete" Sierra (Foto. Movilpress)

Entonces precisó: “Estoy con terapia porque estuve con el estado anímico muy bajo. Me costó levantarme de la cama y hay cosas que no tienen que ver con la pareja, pero que la afectan y no tiene que ver con Agus”.

“Cada uno se tiene que hacer cargo de cómo está, sino podés lastimar sin querer. Hay distancias que son desde el amor para ocuparse de uno... No hay ningún tipo de depresión, no estoy medicada ni nada. Sí consulté a un psiquiatra, pero me dijeron que iba a estar bien y estoy con terapia”, reconoció Fiorella Giménez.