Ximena Capristo se animó a contar su historia más íntima y dolorosa en el programa SQP, donde relató cómo el abandono de su padre biológico marcó su vida desde la infancia y cómo, con el tiempo, logró ponerle un punto final a ese vínculo.
La actriz recordó que todo comenzó antes de su nacimiento: “Cuando mi mamá queda embarazada, mi viejo la abandona. Como que uno se siente culpable por eso, yo me sentí así mucho tiempo, mi mamá nunca dejó de darme información sobre mi papá, de dónde encontrarlo".
Capristo relató que, cuando tenía apenas 8 años, su mamá intentó buscar ayuda económica en su papá, pero la respuesta fue un nuevo golpe: “A mis 8 años mi mamá le pidió ayuda económica a mi papá y él le da vuelta la cara, no la ayudó. Después volvió a aparecer en momentos importantes para él, para el afuera, apareció cuando yo salí de Gran Hermano, le decía a la producción que era mi papá y yo nunca lo había nombrado adentro de la casa”.
La actriz explicó que, a pesar de todo, le dio una oportunidad a su padre cuando ya era adulta: “Le di la posibilidad de hablar más de grande, a mis 23 o 24 años, él me pidió disculpas, fue en mi casa, me trajo un ramo de flores. Él ya falleció. Él me decía ‘tu mamá no me dejaba verte’ y yo sabía que no era así, cuando me habló mal de mi vieja le hice la cruz”.
LA DURA HISTORIA DE XIMENA CAPRISTO CON SU PADRE
En su testimonio, Capristo reveló que su papá repitió la misma historia con otras mujeres: “A otras dos mujeres les hizo lo mismo que a mi mamá, tengo dos hermanos, conozco a uno y al otro no”.
El último intento de acercamiento fue antes de su casamiento: “Después volvió a aparecer cuando yo me iba a casar, me pidió entrar conmigo a la iglesia, pero corté el vínculo por lo que me generaba verlo y porque le decía a la gente que yo no le daba bola porque era famosa”.
Con una mezcla de dolor y aprendizaje, Ximena Capristo dejó en claro que, aunque el pasado pesa, pudo soltar y seguir adelante, eligiendo priorizar su bienestar y el de su familia.
