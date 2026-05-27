Un nuevo escándalo mediático salpicó a Gustavo Conti y Ximena Capristo luego de que la panelista de Sálvese Quien Pueda revelara al aire el durísimo mensaje que recibió por parte de la ex de Eduardo Carrera, Romina Orthusteguy, con quien tiene a su hija, Mía.

Capristo contó detalles del mensaje que le mandó a su esposo, Gustavo Conti, enojada con ella tras asegurar públicamente que Eduardo había intentado ver a su hija, pero no se lo permitían: “El mensaje dice ‘Creo que antes de instalar determinadas versiones es importante conocer bien la situación real y recordar que si verdaderamente existía la intención de verla y acompañarla como corresponde también existían herramientas legales para hacerlo’”, leyó Ximena al aire.

Según explicó la panelista, Eduardo sí habría intentado avanzar por la vía judicial, aunque la situación no prosperó: “Él cuenta que sí quiso ir por la vía legal, pero evidentemente no llegaron a buen puerto por alguna situación que Eduardo no la cuenta y que tampoco nosotros lo sabemos”, aclaró.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Capristo dejó en claro que no piensa retractarse de lo que dijo públicamente: “Después me dice que cuando se hacen afirmaciones públicas deberían poder explicarlas con claridad y coherencia. Yo fui coherente, eso es lo que le quiero explicar”, respondió tajante.

Además, Ximena deslizó que habría cuestiones del pasado que todavía no salieron completamente a la luz: “Es una versión que tal vez no quieren que hoy se cuente o se diga porque obviamente Mía es grande y lo puede escuchar y tal vez esto no se lo contó a su hija”, disparó.

Por último, en medio de la polémica, Capristo también expresó su deseo de que padre e hija puedan reencontrarse en algún momento: “Yo creo que este encuentro de Mía y Eduardo tarde o temprano se va a dar”, cerró.

Ximena Capristo: “El mensaje dice ‘Creo que antes de instalar determinadas versiones es importante conocer bien la situación real‘“.

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EL PICANTE POSTEO DE ROMINA, LA EX EDUARDO CARRERA, TRAS SU SALIDA DE GRAN HERMANO QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES

Romina Orthusteguy reaccionó a la eliminación de su expareja, Eduardo Carrera, de Gran Hermano: Generación Dorada, durante la gala del lunes 25 de mayo, con un sugestivo posteo en redes sociales que no pasó inadvertido.

Luego de la salida del reality del ex participante, Romina publicó una tierna foto de Mía, la hija de 21 años que tuvieron juntos y que, según ella misma aseguró tiempo atrás, él nunca reconoció públicamente.

“Te amo, Mía”, escribió Romina sobre la imagen de la joven, en un mensaje que muchos interpretaron como una contundente declaración sobre quién ocupa verdaderamente el centro de su vida.

Foto: Captura de Instagram Stories (@romateguyok) Por: Fabiana Lopez

La historia entre Orthusteguy y Carrera comenzó en la tercera edición de Gran Hermano, emitida en 2003, donde protagonizaron una de las relaciones más turbulentas de la casa. Aunque el romance continuó una vez terminado el programa, con el paso de los años el vínculo quedó marcado por fuertes conflictos, acusaciones de violencia y un profundo distanciamiento.

En las últimas semanas, Romina reapareció públicamente en una entrevista con Bondi Live, donde habló sin filtros sobre el vínculo con su ex y aseguró haber vivido “un infierno” tras el final del reality.

Ahora, tras la eliminación de Eduardo de la casa más famosa del país, el gesto de Romina en redes volvió a encender la polémica alrededor de una de las historias más escandalosas surgidas de Gran Hermano.