Después de su salida de Gran Hermano, Eduardo Carrera vivió uno de los momentos más sensibles de su paso mediático por Gran Hermano. Invitado al programa Cortá por Lozano, el ex hermanito reaccionó al ver por primera vez imágenes de su hija Mía, de 21 años, a quien nunca conoció desde su nacimiento hasta ahora.

Durante la entrevista con Verónica Lozano, Eduardo admitió que nunca había visto a la joven. Todo ocurrió en vivo, cuando la conductora le preguntó directamente si quería conocer las imágenes de su hija.

“Prefiero no, ahora”, respondió inicialmente, visiblemente incómodo. Sin embargo, ante la insistencia de Lozano, finalmente accedió a mirar las fotos de Mía por primera vez. “Bueno. Nunca la había visto”, expresó Carrera conmovido al observar las imágenes.

Eduardo Carrera y su hija Mía (Foto: captura de Telefé).

Luego, al ser consultado sobre si encontraba parecido entre ambos, el ex participante de Gran Hermano respondió: “Está muy bien. Bueno, se parece mucho también a la madre, es preciosa”.

EL PEDIDO DE PERDÓN DE EDUARDO A SU HIJA MÍA

En uno de los pasajes más emotivos de la entrevista, Eduardo Carrera habló sobre el deseo de reconstruir el vínculo familiar y dejó un mensaje dirigido a Mía: “Espero que todo esto sirva, y más que nada Gran Hermano para que esto se pueda resolver”, aseguró y además, reconoció sus errores y expresó: “Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y me hago cargo y le voy a pedir perdón mil millones de veces”.

Eduardo Carrera conoce a su hija Mía en Cortá por Lozano (Foto: captura de Telefé).

Eduardo también destacó que la joven tiene un hermano —hijo de otra relación— a quien sí mencionó en reiteradas oportunidades dentro de la casa de Gran Hermano. Según explicó, le gustaría que ambos puedan conocerse en el futuro: “Tal vez ella quiera conocer a su hermano y que pueda acompañarla el resto de su vida y sea hermoso para los dos”, sostuvo.

LA HISTORIA DE EDUARDO CARRERA Y LAS DENUNCIAS DE SU EX

La situación familiar de Eduardo Carrera tomó relevancia pública durante su participación en Gran Hermano, especialmente después de que trascendieran denuncias y fuertes declaraciones de su Romina Orthusteguy, expareja y madre de Mía, a quien conoció en la edición 2003 del reality.

En una entrevista reciente, el ex participante contó que toda esta situación lo afectó profundamente y reconoció haber atravesado momentos difíciles a nivel emocional. En diálogo con Verónica Lozano, Eduardo también habló de la relación con sus padres. Allí reveló que mantiene buen vínculo con su padre, aunque confesó estar distanciado de su madre desde pequeño. “No le puedo contar eso a esta hora porque es terrible”, lanzó, sin dar más detalles sobre el conflicto.

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