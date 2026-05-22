La casa de Gran Hermano: Generación Dorada está más caliente que nunca. A pocos días de cumplirse los tres meses de encierro para varios participantes, finalmente se formó una nueva pareja que ya dio que hablar adentro y afuera del reality: Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski oficializaron su acercamiento de la manera más picante.

En el universo GH, el famoso “dar el consentimiento” ya se convirtió en un código que todos entienden perfectamente ya que significa que entre dos participantes “va a pasar algo”. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre Manu y Lola.

El joven, que entró al reality siendo conocido como “el ex de Zoe Bogach”, logró construir identidad propia dentro del juego y hoy aparece como uno de los grandes candidatos a llegar a la final. Dueño de un perfil seductor y cada vez más fuerte en las encuestas, Manu venía acumulando coqueteos hasta que finalmente se decidió por Lola.

Foto: Captura de video de X (@mdzol)

Si bien la joven, en un principio, había marcado distancia porque había ingresado a la casa estando de novia, todo cambió tras su eliminación y posterior regreso por repechaje. Apenas volvió al reality, fue directo a buscar a Manu y le reveló que había terminado su relación afuera.

Desde entonces, la tensión sexual entre ambos fue imposible de disimular. Besos, abrazos, mimos y largas noches juntos comenzaron a repetirse frente a las cámaras. Pero el momento que hizo explotar las redes llegó cuando ambos estaban acostados, muy pegados en la cama, y desde la producción les recordaron: “Lola, Manu, no se olviden de dar el consentimiento”.

Sin dudarlo, los dos levantaron el pulgar y dejaron en claro que estaban listos para todo. Una escena que para los fanáticos significó una sola cosa: nació oficialmente la nueva pareja hot de Gran Hermano: “Queremos todo, Big”, dijeron, mientras esperan ver cómo sigue la historia más caliente de esta edición del reality.

Foto: Captura de video de X (@mdzol)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

En una semana cargada de adrenalina, este jueves se definió una nueva y peligrosísima placa de nominados que promete dar que hablar, luego de que la casa se revolucionara con el ingreso de nuevos jugadores y exparticipantes.

Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de jugadores que deberán enfrentarse al voto del público en una placa que será con modalidad negativa, un detalle clave que podría cambiar totalmente el destino de varios participantes.

“Y la placa queda de esta manera. Aquí están”, anunció el conductor en plena gala de nominación, antes de nombrar a Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Pietro, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juanicar.

Foto: Captura (Telefe)

Además, el conductor remarcó la importancia de esta definición por el contexto explosivo que atraviesa el juego: “Ojo con esta placa. Es muy peligrosa porque es negativa”, advirtió.

La tensión dentro de la casa no deja de crecer luego de una semana completamente revolucionada por los nuevos ingresos, que modificaron estrategias, rompieron alianzas y generaron fuertes enfrentamientos entre varios jugadores.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?