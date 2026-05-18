En el mismo día en que Aptra celebra los Martín Fierro 2026, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada organizaron su propia versión de la premiación dentro de la casa, con categorías inspiradas en el reality, ternas desopilantes y hasta un Martín Fierro de Oro.

El gran ganador de la noche fue Manuel Ibero, quien se quedó con la estatuilla más importante tras ser elegido como “Mejor compañero”.

Cinzia fue la encargada de conducir la ceremonia y anunciar al ganador del Oro. Emocionado, Manu agradeció el reconocimiento frente a todos sus compañeros.

Gran Hermano entregó los Martín Fierro dentro de la casa: quién ganó el Oro (captura de Telefe)

“Muchas gracias. No me lo esperaba. Pensé que lo iban a ganar Yanina Zilli o Pincoya. Es un honor. En la escuela nunca ganaba a mejor compañero. Estoy muy feliz. De todos los premios, este es el que más vale”, expresó.

Luego, cerró con un mensaje dedicado al reality: “Muchas gracias a la producción por armar esto, que es un lujo”.

En medio de la divertida parodia de los Martín Fierro, La Bomba Tucumana fue la encargada de ponerle música a la fiesta con un show especial dentro de la casa.

Algunos de los premiados en los Martín Fierro de Gran Hermano