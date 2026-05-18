La previa de los Martín Fierro 2026 ya empezó a regalar momentos inolvidables y uno de los más divertidos tuvo como protagonistas a Georgina Barbarossa y Vicky Xipolitakis durante un móvil en vivo para Telefe desde el Hotel Hilton.

Todo comenzó cuando Vicky irrumpió en la habitación de la conductora de A la Barbarossa mientras mostraba cómo las figuras se preparaban para la gran gala de la televisión argentina: “Y adiviná en qué habitación estoy. Estoy en la de ella, en la de Georgina Barbarossa”, lanzó entusiasmada la panelista mientras recorría la suite.

Apenas apareció en cámara, Georgina no tardó en hacer de las suyas y lanzó una frase que desató risas inmediatas: “Me estás clavando el micrófono en la teta”, le dijo entre carcajadas a Vicky, completamente descontracturada, después de tirarse en la cama con ella.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento más explosivo llegó segundos después, cuando Georgina sorprendió con una confesión totalmente inesperada sobre cómo se prepara para eventos importantes: “Tengo que tener sexo para estar relajada, ¿entendés? Hay que tener mucho sexo. Vos sabrás también de esto. Porque viste que el sexo te relaja”, disparó sin filtro.

Descolocada y divertida al mismo tiempo, Vicky quiso saber si efectivamente estaba relajada para la ceremonia, pero Georgina redobló la apuesta con una respuesta aún más picante: “¡No!”, lanzó la conductora, generando una mezcla de escándalo y carcajadas en pleno vivo.

“Georgie, estamos en vivo. Georgie, sale todo”, le advirtió Vicky entre risas, intentando frenar el descontrol del móvil. Más tarde, ya un poco más tranquila, Georgina contó cómo se preparaba para la noche más importante de la televisión argentina: “Dormí un poquito. Ahora me voy a bañar de vuelta, me voy a sacar todo el maquillaje”, cerró.

Foto: Captura (Telefe)

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MARTÍN FIERRO 2026: REVELARON EL EXCLUSIVO MENÚ QUE COMERÁN LOS FAMOSOS EN LA GRAN NOCHE DE LA TELEVISIÓN

La cuenta regresiva terminó y este lunes 18 de mayo se celebrará una nueva edición de los premios Martín Fierro en el Hotel Hilton, en una ceremonia cargada de glamour, polémicas y máxima expectativa por conocer a los grandes ganadores de la televisión argentina.

Pero además de las ternas, los escándalos y la alfombra roja, uno de los temas que más curiosidad genera cada año es el menú exclusivo que disfrutarán las figuras durante la gala.

En Puro Show revelaron todos los detalles de la propuesta gastronómica preparada especialmente para la gran noche, que estará a cargo del chef Emiliano Sabino y la pastelera Elisa Tolosa. Según contaron, los invitados degustarán un sofisticado menú de tres pasos pensado especialmente para una de las ceremonias más importantes del espectáculo argentino.

Martín Fierro a la Música 2026

La entrada combinará diferentes texturas y sabores gourmet: un compacto de queso especiado acompañado por un cremoso de coliflor tostado y hongos, junto a chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y una crema de ajo blanco y lima.

El plato principal también promete estar a la altura del lujo de la ceremonia. Se trata de un lomo de novillo en camisa de panceta casera acompañado por texturas de espárragos y habas, además de un cremoso de boniato ahumado con toques de aceite herbáceo.

Para el cierre dulce, la producción apostó por una propuesta elegante y delicada: un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas presentado sobre un financier de lima, un pequeño bizcocho suave y húmedo de origen francés.

¡Todo rico!