Adabel Guerrero rompió el silencio y dejó a todos boquiabiertos con una confesión inesperada sobre su separación. La artista visitó el programa Almorzando con Juana Viale y, a poco de confirmar la ruptura con Martín Lamela, relató cómo vive este proceso después de 17 años juntos y una hija en común, Lola.

“Me separé, fue muy difícil, 17 años en pareja y yo nunca me imaginé separada”, admitió Adabel, visiblemente movilizada. La vedette contó que la decisión no fue de un día para el otro. “La verdad es que lo había pensado varias veces porque no marchaba, mucha incomunicación durante mucho tiempo, pero no me imaginaba separada, pensaba que debía ser así, muchas excusas”, contó.

Adabel Guerrero y Martín Lamela (Fotos: capturas eltrece)

La actriz sorprendió al revelar que, a pesar de la ruptura, Martín Lamela todavía vive en la casa familiar. “Todavía Martín vive en casa, es una separación muy progresiva. Ninguno de los dos está apurado para empezar otra relación, él sale, yo salgo. Nosotros dormimos separados hace dos años”, confesó, dejando en claro que el proceso fue lento y pensado.

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Sobre cómo manejaron la situación con su hija, Adabel explicó: “La palabra separarse me parecía dura y utilicé su lenguaje, le dijimos que nos seguimos amando, que siempre vamos a ser sus papás y nuestra prioridad, pero que no somos más novios, no nos damos más besitos”.

“La pareja se desgastó, hay mucha historia en el medio que es lo que hace que se tome la decisión de separarnos”, reconoció la artista. Sin embargo, aclaró: “El amor no se acabó porque sigue estando, pero desde otro lado, es un amor filial, va a ser el papá de Lola toda la vida”.

En estos meses, según contó, lograron mantener una buena relación: “Charlamos muchísimo, el amor sigue estando y lo mejor es que tengamos un buen trato para darle un buen ejemplo a Lola. Seguimos haciendo la vida habitual por ahora, tenemos una buena relación y la separación logró que estemos más conectados que antes”.

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Adabel también habló sobre los cambios que notó en su ex: “Desde que nos separamos adelgazó 15 kilos, va al gimnasio, está bronceado, se compró ropa, está feliz, pone música en casa…”.

Fotos: capturas eltrece

“Me molestó mucho, dijeron que un vecino, un entrenador, un bailarín… ¿por qué tienen que meter cosas en el medio que no están pasando?”, dijo, enojadísima, sobre los rumores que se dispersaron tras su blanqueo.

Asimismo, Adabel contó que sus amistades no permanecen al margen de esta separación. “Después me llegan los chistes de mis amigas del barrio: ‘Che, mi marido está todo inflado porque dice que está con vos… ¡Boludec…!”, contó la modelo.

Por último, cuando Juana Viale le preguntó si existe la posibilidad de una reconciliación, Adabel dejó la puerta abierta: “Puede que sí, puede que no. Que triunfe el amor verdadero en todas sus formas”.

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