El Polaco vivió un momento íntimo y emotivo en La Noche de Mirtha, donde se animó a hablar como pocas veces de la relación con su papá y de las marcas que le dejó su crianza.

El cantante recordó cómo fue el vínculo con su padre y sorprendió con una fuerte confesión: “Mi papá era una persona que era muy fría. O sea, capaz que me pegaba, pero era frío. Él nunca me dijo ‘te amo’”, expresó con sinceridad.

Lejos de guardar rencor, El Polaco explicó que esa experiencia lo llevó a construir un vínculo completamente distinto con sus hijas (su hija mayor es Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita; Alma, nacida de su relación con Valeria Aquino y Abril, su pequeña con su actual pareja Barby Silenzi): “Yo trato de hacer las cosas al revés. Yo le digo a mis hijas ‘te amo’ todo el tiempo”, comentó, dejando en claro la importancia que le da hoy a demostrar afecto.

Foto: Captura (eltrece)

Consultado sobre el oficio de su padre, el músico contó con orgullo: “Papá hacía aberturas, puertas, ventanas, vidrios”, contó. Y pese a la frialdad emocional que describió, destacó el rol fundamental que tuvo en su vida: “Un fenómeno. Un gran tipo. Él me enseñó a manejar, a tener herramientas en la vida para poder, mal o bien, llegar lejos o cerca a lo que soy”, cerró, en primera persona.

El Polaco: “Mi papá era una persona que era muy fría. O sea, capaz que me pegaba, pero era frío. Él nunca me dijo ‘te amo’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MIRTHA LEGRAND SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS CON SU IMPACTANTE LOOK EN LA NOCHE DE MIRTHA: “MIREN QUÉ FIGURITA”

Mirtha Legrand volvió a acaparar todas las miradas en una nueva emisión de La Noche de Mirtha, donde desplegó todo su glamour con un impactante look y fiel a su estilo, dejó varias frases que rápidamente se volvieron virales.

La conductora hizo su clásica entrada triunfal y arrancó la noche con humor y mucha personalidad: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, lanzó, provocando aplausos y sonrisas en el estudio.

Luego, La Chiqui se tomó unos minutos para mostrar en detalle el elegante vestido que eligió para la velada: “Miren qué divino vestido que tengo. Vestido terciopelo negro, bordado con cristales oro. Es de Claudio Cosano”, detalló.

Foto: Captura (eltrece)

Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando Mirtha habló de su silueta y lanzó, entre risas: “Miren qué figurita”, cerró, orgullosa de su estilo.

¡Toda una diva!