El Polaco vivió un momento íntimo y emotivo en La Noche de Mirtha, donde se animó a hablar como pocas veces de la relación con su papá y de las marcas que le dejó su crianza.
El cantante recordó cómo fue el vínculo con su padre y sorprendió con una fuerte confesión: “Mi papá era una persona que era muy fría. O sea, capaz que me pegaba, pero era frío. Él nunca me dijo ‘te amo’”, expresó con sinceridad.
Lejos de guardar rencor, El Polaco explicó que esa experiencia lo llevó a construir un vínculo completamente distinto con sus hijas (su hija mayor es Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita; Alma, nacida de su relación con Valeria Aquino y Abril, su pequeña con su actual pareja Barby Silenzi): “Yo trato de hacer las cosas al revés. Yo le digo a mis hijas ‘te amo’ todo el tiempo”, comentó, dejando en claro la importancia que le da hoy a demostrar afecto.
Consultado sobre el oficio de su padre, el músico contó con orgullo: “Papá hacía aberturas, puertas, ventanas, vidrios”, contó. Y pese a la frialdad emocional que describió, destacó el rol fundamental que tuvo en su vida: “Un fenómeno. Un gran tipo. Él me enseñó a manejar, a tener herramientas en la vida para poder, mal o bien, llegar lejos o cerca a lo que soy”, cerró, en primera persona.
El Polaco: “Mi papá era una persona que era muy fría. O sea, capaz que me pegaba, pero era frío. Él nunca me dijo ‘te amo’”.
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MIRTHA LEGRAND SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS CON SU IMPACTANTE LOOK EN LA NOCHE DE MIRTHA: “MIREN QUÉ FIGURITA”
Mirtha Legrand volvió a acaparar todas las miradas en una nueva emisión de La Noche de Mirtha, donde desplegó todo su glamour con un impactante look y fiel a su estilo, dejó varias frases que rápidamente se volvieron virales.
La conductora hizo su clásica entrada triunfal y arrancó la noche con humor y mucha personalidad: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, lanzó, provocando aplausos y sonrisas en el estudio.
Luego, La Chiqui se tomó unos minutos para mostrar en detalle el elegante vestido que eligió para la velada: “Miren qué divino vestido que tengo. Vestido terciopelo negro, bordado con cristales oro. Es de Claudio Cosano”, detalló.
Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando Mirtha habló de su silueta y lanzó, entre risas: “Miren qué figurita”, cerró, orgullosa de su estilo.
¡Toda una diva!