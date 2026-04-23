La charla de El Polaco con Mario Pergolini dejó muchos títulos que involucraron a Barby Silenzi por la relación “minuto a minuto”, y la madre de la hija menor del cantante lo corrigió en diálogo con Ciudad sobre las veces que se separaron.

“Vimos el programa juntos anoche y nos matamos de risa”, arrancó la bailarina de buen humor.

“Primero que no es así. No es una relación minuto a minuto. Eso es más un chiste que la realidad, ja. ¿Quién puede vivir así, con un día bien y uno mal? Imposible", corrigió la bailarina a su pareja.

Barby Silenzi y el Polaco. (Foto: @barbysilenzi1)

Luego agregó: “Y estuvimos separados sólo dos veces. Una vez un mes y otra dos meses. Y ahí cada uno hizo su vida por supuesto”.

-¿Cuando El Polaco se tiró un lance con Ingrid Grudke en Almorzando con Juana estaban separados? Fue en junio de 2025...

-Es que no se le tiró. Le contó una anécdota de cuando era chico Y sí, estábamos separados.

Barby Silenzi en bikini multicolor. (Foto: Instagram/@barbysilenzi1).

-¿Cuánto duró esa separación?

-Esa vez estuvimos separados dos meses.

-¿Cuándo fue la primera separación entonces?

-Fue en 2022, durante un mes.

Qué piensa El Polaco sobre la vasectomía tras confesar que no quiere más hijos.

-¿Ahora ya viven juntos a pleno? Hubo un tiempo en que vos estabas en tu depto de soltera en capital...

-Vivimos juntos, sí. Eso era antes, hace mil años, ja. Ya lo encarrilé en ese tema de la convivencia, ja, ja.

-El Polaco reaccionó espantado cuando le preguntaron si se haría la vasectomía. ¿Siguen abiertos a recibir otro bebé?

-Yo tampoco estoy de acuerdo con la vasectomía. Yo todavía quiero el varoncito. Practicamos todos los días, pero por ahora no lo decidimos.

“Yo todavía quiero el varoncito. Practicamos todos los días, pero por ahora no lo decidimos. BARBY SILENZI.

El Polaco con sus hijas y Barby Silenzi (Foto: Movilpress)

-¿Cómo está Elena después de su fractura?

-Está bien. Pero tiene para un mes sin actividad física ni deportes.