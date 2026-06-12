Estas vacaciones de invierno, “La Granja de Zenón” celebra 10 años ininterrumpidos en la calle Corrientes, reafirmándose como uno de los espectáculos infantiles más queridos por las familias porteñas. Tras una década de éxitos, los personajes de la serie más famosa de El Reino Infantil vuelven a los escenarios con “En Busca del Arcoiris”, una propuesta que promete diversión, emoción y momentos inolvidables para grandes y chicos.

El estreno será el lunes 20 de julio en el Teatro Astral, con funciones todos los días, y las entradas ya se pueden adquirir en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.

Desde su primera temporada, La Granja de Zenón se consolidó como un verdadero ícono del entretenimiento infantil en el mundo hispanohablante, gracias al fenómeno creado por Roberto “Kuky” Pumar. A lo largo de estos 10 años, el show supo renovarse con títulos que se convirtieron en favoritos del público, como “La Búsqueda del Tesoro”, “Exacto”, “BartoDance” y “Héroes en Acción”, combinando creatividad, música, humor y valores que atraviesan cada historia.

Foto: Prensa

En esta nueva entrega, la dirección general está a cargo de Maximiliano Córdoba, mientras que la dirección escénica corre por cuenta del multipremiado Sebastián Irigo, y la coreografía fue diseñada por Vanessa García Millán, referente del género infantil.

La historia de “En Busca del Arcoiris” sigue a Tito y al travieso gallito Bartolito, quienes comparten un sueño: alcanzar el arcoíris. Aunque Zenón y Pinto les aseguran que es imposible, la determinación de los amigos los llevará a vivir una aventura llena de desafíos, aprendizajes y momentos mágicos, demostrando que los sueños siempre valen la pena.

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Zenón, sus sobrinos, Bartolito y todos los entrañables animales de la granja regresan al teatro con música, emoción y grandes sorpresas, en un espectáculo que promete conquistar nuevamente los corazones de chicos y grandes.

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FUNCIONES

Lunes 20 de Julio 14.00 horas

Martes 21 de Julio 13.00 y 15.00 horas

Miércoles 22 de Julio 13.00 y 15.00 horas

Jueves 23 de Julio 14.00 y 16.00 horas

Viernes 24 de Julio 14.00 y 16.00 horas

Sábado 25 de Julio 14.00 y 16.00 horas

Domingo 26 de Julio 14.00 y 16.00 horas.

Lunes 27 de Julio 14.00 horas

Martes 28 de Julio 13.00 y 15.00 horas

Miércoles 29 de Julio 13.00 y 15.00 horas

Jueves 30 de Julio 14.00 y 16.00 horas

Viernes 31 de Julio 14.00 y 16.00 horas

Sábado 1 de Agosto 14.00 y 16.00 horas

Domingo 2 de Agosto 14.00 y 16.00 horas