En Intrusos, Rosi Bezerra, madre de la modelo Lola Bezerra, dijo que Maxi López habría tenido romances con mujeres del círculo íntimo de Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara.

Rosi deslizó que algunas mujeres del grupo social que compartían con Nora habrían tenido “cositas” con Maxi López. Se refería, según explicó, a las amigas que Nora suele invitar a sus cumpleaños.

Cuando le preguntaron si Colosimo estaba al tanto de estos episodios, la respuesta fue tajante: “No, no sabe.” Bezerra aclaró que estos encuentros ocurrieron cuando Maxi ya estaba comenzando su relación con su actual pareja, Daniela Christiansson: “No soy muy buena para las fechas, pero todo pasó antes de la pandemia”, aseguró.

Rosi Bezerra

POR QUÉ ESTÁN PELEADAS ROSI BEZERRA Y NORA COLOSIMO

Rosi contó que salía con un hombre llamado Rafael, pero un día él desapareció sin dar explicaciones. Tiempo después, vio una foto de Nora con él y entendió todo. Intentó comunicarse con Colosimo para aclarar la situación, pero se encontró bloqueada en todas las redes sociales. Con el tiempo, supo que Rafael es el actual representante de futbolistas y pareja de Nora.

Nora Colosimo y Wanda Nara. Crédito Instagram

Sobre el vínculo con Rafael, Bezerra fue contundente: “Sí, para mí era un interesado. Ya tengo máster en psicópatas. Con dos, tres cositas ya lo ves venir.”

Según su percepción, Rafael habría llegado a ella como un paso previo: “Me parece que llegó a mí porque ya sabía. Después fue por Nora”.



