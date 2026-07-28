Claudio Rígoli decidió mantener uno de los momentos más importantes de su vida lejos de los flashes. A los 66 años, el histórico periodista contrajo matrimonio con su pareja, Elisa, en una ceremonia reservada que tuvo lugar en Monte Isola, una pintoresca isla ubicada sobre el lago Iseo, en Italia.

La noticia salió a la luz luego de que Pilar Smith revelara los detalles en LAM, donde contó que el casamiento tomó por sorpresa incluso a sus compañeros de El Nueve, el canal en el que Rígoli trabaja desde hace años. Según explicó, muy pocas personas conocían los planes de la pareja.

UN CASAMIENTO QUE NADIE ESPERABA

De acuerdo con lo contado en el programa, Claudio Rígoli solo había comentado que viajaría a Italia junto a Elisa, sin dar indicios de que durante esas vacaciones darían un paso tan importante.

La panelista destacó el bajo perfil que siempre caracterizó al periodista y aseguró que ni siquiera algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos Esteban Mirol, estaban al tanto de la boda.

Las primeras imágenes del enlace comenzaron a circular cuando Elisa compartió en sus redes sociales fotos y videos de la ceremonia, que se desarrolló en un entorno rodeado por la tranquilidad y los paisajes del lago Iseo. Antes de llegar a Monte Isola, la pareja había recorrido la ciudad de Roma.

Claudio Rígoli se casó en secreto a los 66 años: las románticas fotos de la boda en Italia. Crédito: Instagram

ASÍ FUERON LOS LOOKS DE LOS NOVIOS

Para el gran día, Elisa eligió un elegante vestido strapless color hueso, de silueta ajustada, con frunces horizontales en la parte superior y una falda de gasa que aportó movimiento al diseño. Como complemento, sumó una torerita confeccionada en la misma tela.

Claudio Rígoli se casó en secreto a los 66 años: las románticas fotos de la boda en Italia. Crédito: Instagram

Claudio Rígoli se casó en secreto a los 66 años: las románticas fotos de la boda en Italia. Crédito: Instagram

Por su parte, Claudio Rígoli apostó por un traje de lino en tono claro, combinado con una camisa blanca, cinturón marrón y una flor en la solapa que hacía juego con el ramo de la novia.

HABRÁ UN NUEVO FESTEJO EN BUENOS AIRES

Si bien la ceremonia se realizó de manera íntima en Italia, la pareja tendría previsto celebrar el matrimonio nuevamente una vez de regreso en la Argentina.

Claudio Rígoli se casó en secreto a los 66 años: las románticas fotos de la boda en Italia. Crédito: Instagram

Claudio Rígoli se casó en secreto a los 66 años: las románticas fotos de la boda en Italia. Crédito: Instagram

Según trascendió, el encuentro será mucho más reducido y estará destinado a familiares y amigos cercanos, quienes no pudieron acompañarlos en esta romántica boda celebrada lejos del país.