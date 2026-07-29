La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar en las últimas horas luego de que la empresaria utilizara sus redes sociales para lanzar un duro descargo contra el futbolista. Esta vez, el eje de su crítica estuvo puesto en la presencia del delantero en un cumpleaños infantil (en referencia a Amancio, el hijo que Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña), mientras, según aseguró, las hijas que tienen en común atraviesan un delicado momento.

A través de sus historias de Instagram, Wanda hizo referencia al festejo del niño de 6 años donde Icardi sería uno de los invitados. La conductora cuestionó con dureza esa situación y la contrastó con el presente de las menores: "Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto“, escribió en una de sus publicaciones, dejando en claro su malestar por la decisión del futbolista.

En el mismo mensaje, Wanda expresó su deseo de que las niñas puedan regresar junto a su familia y lanzó una fuerte acusación contra su expareja: "Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odiás a la madre, castigás a tus hijas“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Lejos de dar por terminado el tema, minutos después compartió un segundo descargo en el que volvió a insistir sobre la situación familiar y cuestionó las decisiones de Icardi: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, escribió.

Además, recordó que tanto ella como el delantero se encuentran actualmente en la Argentina y volvió a plantear interrogantes sobre la postura del futbolista respecto al futuro de las menores: “El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”, expresó.

Para cerrar, Wanda aseguró que sus hijas le piden a Icardi que firme la documentación necesaria para que puedan viajar y concluyó con una nueva acusación: “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

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ASÍ FUE LA POLÉMICA LLEGADA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI A LA ARGENTINA: APURO, SILENCIO Y NINGUNA RESPUESTA SOBRE WANDA NARA

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez ya están nuevamente en la Argentina. Después de disfrutar de unos días en Miami y de viajar a Milán, ciudad donde también se encontraba Wanda Nara junto a las dos hijas que tiene con el futbolista, la pareja aterrizó este martes en Ezeiza y mantuvo un perfil bajísimo.

El delantero y la actriz llegaron al país a las 6.20 de la mañana en un vuelo con escala en Frankfurt, ya que tenían previsto estar presentes en el cumpleaños de Amancio, el hijo que la ex Casi Ángeles tuvo con Benjamín Vicuña.

En el aeropuerto los esperaba Oliver Quiroz, cronista de Primicias Ya, quien intentó obtener alguna declaración de la pareja. Sin embargo, ambos eligieron el silencio y siguieron caminando sin detenerse.

Foto: Captura (América)

Con valijas en mano y anteojos de sol, Icardi y la China avanzaron rápidamente por los pasillos de Ezeiza rumbo al ascensor, mientras el periodista les hacía una batería de preguntas.

El cronista quiso saber cómo habían vivido su estadía en Europa, si el futbolista iba a firmar la documentación para que sus hijas pudieran regresar al país, cómo estaba la relación con Wanda Nara y si tenían pensado instalarse nuevamente en la Argentina.

Foto: Captura (América)

Además, les recordó las recientes declaraciones de la madre de Wanda contra la actriz y la picante frase de Susana Giménez, quien la definió como “linda, pero aburrida y sin carisma”. La reacción fue nula. Mauro Icardi no emitió una sola palabra y la única intervención de la China Suárez fue pedirle al cronista, en dos oportunidades, que la dejara cerrar la puerta del ascensor.

Oliver Quiroz: “Mauro y la China llegaron al país. Eligen el silencio. Ninguno de los dos quiere dar declaraciones”.

“Mauro y la China llegaron al país. Eligen el silencio. Ninguno de los dos quiere dar declaraciones”, resumió finalmente Oliver, dejando en claro que, por ahora, la pareja prefiere mantenerse al margen de la polémica que los tiene nuevamente en el centro de la escena.