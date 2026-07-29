La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio del conflicto judicial y familiar que mantienen desde hace meses, la conductora utilizó sus historias de Instagram para publicar un fuerte descargo en el que volvió a cuestionar al futbolista por la situación que atraviesan las hijas que tienen en común.

En el primero de los mensajes, Wanda aseguró que, mientras Icardi disfrutaba de un cumpleaños infantil (en referencia a Amancio, el hijo que Eugenia “la China” Suárez tiene con Benjamín Vicuña), las nenas estaban atravesando un difícil momento: “Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto”, escribió.

En la misma publicación expresó su deseo de que las menores puedan reencontrarse con su familia y cerró con una frase cargada de reproche: “Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odiás a la madre, castigás a tus hijas”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Minutos después, Wanda redobló la apuesta con otro posteo en la que dio más detalles sobre el conflicto y volvió a cuestionar las decisiones de Icardi: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, lanzó, antes de remarcar que ella trabaja en la Argentina y que Mauro también se encuentra en el país.

Además, hizo referencia a la situación judicial del futbolista y planteó una serie de preguntas dirigidas a él: “El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”.

Sobre el final del mensaje, Wanda aseguró que sus hijas le piden al futbolista que firme la documentación necesaria para poder viajar y lanzó una grave acusación: “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó, a flor de piel.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

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SE FILTRÓ LA MILLONARIA MULTA QUE WANDA NARA LE HABRÍA FIJADO A MAURO ICARDI

El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que trascendiera una resolución que podría complicar seriamente al futbolista si no cumple con una orden vinculada a sus hijas.

Todo comenzó después de que Wanda acusara públicamente a Icardi de negarse a firmar la documentación necesaria para tramitar los nuevos pasaportes de las nenas, documentos que debieron volver a gestionarse tras el robo que sufrió la familia en Milán, donde cuatro delincuentes se llevaron esos papeles.

Ahora, se conoció que la Justicia habría intimado al delantero a completar y firmar el formulario correspondiente “con carácter urgente y dentro de las 24 horas”. Además, deberá remitir esa documentación junto con una fotocopia de su pasaporte para que sea enviada a Wanda Nara.

Foto: X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “La Justicia intima a Mauro Icardi a firmar para nuevos pasaportes de sus hijas con Wanda Nara sino lo multará con la prohibición de salida de Argentina y multa de 200 millones de pesos”.

El dato que más repercusión generó fue el apercibimiento económico que figura en el expediente. Según el texto de la resolución, en caso de incumplimiento, el futbolista podría recibir una multa de $200 millones, además de quedar expuesto a la aplicación de medidas aún más severas.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Todo ello, bajo apercibimiento de imponer una multa que fijo en la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) a la parte incumplidora y a favor de la contraria, y de evaluar el dictado de medidas más severas”, señala el escrito judicial.

Por otra parte, la resolución también establece obligaciones para Wanda Nara. Una vez que reciba el formulario firmado, deberá acreditar dentro de las 24 horas haber realizado las gestiones correspondientes para avanzar con el trámite de los nuevos pasaportes de sus hijas.

De esta manera, el conflicto entre la empresaria y el jugador vuelve a escalar en el plano judicial, mientras continúa la disputa que mantienen desde su separación y que sigue sumando nuevos episodios.