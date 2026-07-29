Lucía Puenzo confirmó la fecha de estreno de “Neisis”, la película basada en la vida de Margarita Di Tullio, más conocida como “Pepita la Pistolera”. La producción, que tiene a Luisana Lopilato como protagonista, llegará a los cines el 3 de septiembre, fecha en la que podrá verse en las salas de Mar del Plata, ciudad donde se desarrolló buena parte del rodaje. Más adelante, el largometraje pasará a formar parte del catálogo de Disney+.

UNA HISTORIA BASADA EN HECHOS REALES

A través de las redes sociales, la productora presentó el anuncio con un breve adelanto de la película y un mensaje que despertó expectativa entre el público: “Una leyenda nace en el invierno más brutal de Mar del Plata. Luisana Lopilato es Pepita la Pistolera. Dirigida por Lucía Puenzo. Basada en una historia real”.

La película reconstruye la vida de Margarita Di Tullio, una figura que alcanzó notoriedad pública desde la década del 70 por su vínculo con el proxenetismo, la trata de personas y el manejo de prostíbulos en Mar del Plata. Falleció en 2009, pero su historia sigue siendo una de las más conocidas del mundo policial argentino.

El afiche de “Neisis”, la película sobre Pepita la Pistolera protagonizada por Luisana Lopilato. Crédito: Instagram

UN ELENCO DESTACADO Y RODAJE EN MAR DEL PLATA

Además de Luisana Lopilato, el elenco reúne a reconocidos actores como Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta.

La filmación se realizó durante 2025 y tuvo una fuerte participación local. Más de 100 actores, extras y técnicos marplatenses formaron parte del proyecto, que utilizó 25 locaciones de la ciudad para recrear la historia de Pepita la Pistolera.