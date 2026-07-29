Lali Espósito volvió a demostrar su espontaneidad y sentido del humor con una intervención inesperada en Gelatina, el programa de stream que conduce su pareja, Pedro Rosemblat.

La artista envió un audio al aire con un chiste que desató las carcajadas de todos en el estudio y dejó al conductor completamente descolocado.

Todo comenzó cuando Rosemblat anticipó la sorpresa que había preparado la cantante.

“Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar. Así que, si te animás, mandá un audio. Aparte, agresivo”, comentó entre risas.

Segundos después reprodujeron el mensaje de Lali, que fue directo al remate.

—¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock Nacional.

—¿Por qué?

—¡Veinte años sin Pappo!

Video de Gelatina.

La ocurrencia provocó una explosión de risas en el estudio, mientras Pedro Rosemblat no pudo ocultar su mezcla de sorpresa y vergüenza por el remate de su pareja.

Todavía tentado, el conductor cerró el momento con una frase que terminó de coronar la escena: “Es de un mal gusto”, dijo entre carcajadas, generando otro estallido de risas entre los presentes.