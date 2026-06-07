Lali Espósito vivió una noche histórica al convertirse en una de las pocas artistas argentinas en llenar el estadio de River Plate con un show propio. Ante más de 80 mil personas, repasó sus grandes éxitos en un espectáculo de nivel internacional que incluyó invitados especiales y momentos cargados de emoción.

El instante más impactante llegó sobre el final del recital, cuando la cantante rindió homenaje al Indio Solari, fallecido el viernes pasado a los 77 años. Lali fusionó su canción “No me importa” con el clásico “Ji Ji Ji”, mientras las pantallas mostraban imágenes del legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El público respondió con un multitudinario pogo que se convirtió en una de las postales de la noche.

“Gracias, Indio Solari, por tanto”, expresó la artista desde el escenario, generando una ovación que se extendió durante varios minutos. El tributo tuvo un significado especial, ya que el músico había elogiado años atrás a Lali, a quien definió como “esa muchachita que llena estadios”.

La celebración también contó con la participación de Kylie Minogue, que compartió escenario con Lali para interpretar algunos de sus mayores éxitos, y de Duki, quien se sumó para cantar “Plástico”.

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LAS MEJORES FOTOS DEL SHOW DE LALI ESPÓSITO EN RIVER PLATE

Lali Espósito en River Plate (Foto: Movilpress)

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