Leticia Brédice está de regreso en el teatro con un desafío artístico que promete conmover al público. La actriz protagonizará “Milagros”, una experiencia escénica que rompe con el formato tradicional del unipersonal para sumergirse en un viaje íntimo, poético y cargado de emociones.

Con producción de Darío Arellano, la obra marcará el debut de Brédice en el Teatro Santa María y se estrenará el viernes 4 de septiembre, con funciones todos los viernes del mes a las 21 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de Ticketek.

Escrita por Leticia Brédice junto a Cristian Morales, quien además dirige la puesta y participa activamente en escena, “Milagros” propone un lenguaje donde el teatro, la performance y la confesión personal se entrelazan para construir una experiencia única.

Foto: Prensa (Agencia Coral)

La historia sigue a María de los Milagros Figueroa Alcorta, una mujer que decide alquilar un teatro para decir, por fin, todo aquello que nunca pudo expresar. A medida que avanza la función, el escenario se convierte en un espacio donde los recuerdos, el humor, el dolor, la imaginación y las emociones conviven sin límites, mientras el público deja de ser un simple espectador para transformarse en testigo de una experiencia profundamente humana.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, la obra invita a reflexionar sobre la identidad, las pérdidas, la memoria, el amor y la reconstrucción personal. Cada función adquiere un carácter irrepetible gracias al vínculo que se genera entre los artistas y la audiencia.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este proyecto es su origen. “Milagros” nació a partir de un momento muy significativo en la vida de Leticia Brédice, dando forma a una propuesta honesta, valiente y de una enorme sensibilidad, que vuelve a poner en evidencia su constante búsqueda de nuevos lenguajes escénicos.

Foto: Prensa (Agencia Coral)

Con más de tres décadas de trayectoria, Brédice es una de las artistas más prestigiosas y versátiles de la Argentina. En cine dejó su huella en títulos como Cenizas del Paraíso, Plata Quemada, Nueces para el amor, Apariencias y La Patota. En televisión brilló en éxitos como Gasoleros, Mujeres Asesinas, Locas de Amor, El Elegido e Historia de un Clan, mientras que en teatro construyó una carrera marcada por proyectos de fuerte compromiso artístico.

Ganadora de premios Martín Fierro, ACE, Cóndor de Plata y otros importantes reconocimientos, Leticia Brédice vuelve a demostrar con “Milagros” por qué sigue siendo una de las figuras más originales y admiradas de la escena nacional. Esta vez, apostando por una obra que promete emocionar desde un lugar profundamente personal y que ya genera expectativa entre sus seguidores.

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