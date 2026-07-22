El concierto sinfónico dedicado a Rosalía que iba a realizarse este jueves en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba quedó suspendido a raíz de la fuerte reacción que se generó en redes sociales luego de la polémica por el video que compartió la cantante tras la final del Mundial 2026.

La propuesta, titulada “Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico”, había sido pensada como un homenaje a la artista española.

El director del museo, Piky Sánchez, confirmó a Eldoce.tv la decisión y lamentó la situación. Explicó que la medida se tomó por el rechazo recibido en redes sociales tras la controversia que envolvió a Rosalía. Además, destacó que los músicos venían ensayando desde hacía tiempo para presentar el espectáculo, que formaba parte de un ciclo de propuestas alternativas.

El evento cancelado en Córdoba. Foto: Instagram museomau

Por qué suspendieron el evento de Rosalía en Córdoba

“Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico (programado para el 23 de julio) ha sido cancelado”, informó el museo desde su cuenta de Instagram.

“Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés en las actividades culturales de la ciudad”, concluye el texto.



