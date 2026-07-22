Después de cuatro años de haber ingresado a Gran Hermano, Daniela Celis regresó por unos días a la casa más famosa del país y dejó en shock a Fabio Agostini, reciente ganador de La casa de los famosos, desde el primer momento.

“Pestañela” resumió en menos de un minuto su historia de amor con Thiago Medina, le contó que es mamá de gemelas y, de paso, le lanzó un pícaro piropo.

Mientras ambos conversaban, los participantes seguían la escena desde el SUM y reaccionaban en vivo al primer cara a cara entre Daniela y Fabio.

Daniela Celis volvió a Gran Hermano y dejó en shock a Fabio Agostini (captura de Telefe)

DANIELA CELIS DEJÓ EN SHOCK A FABIO AGOSTINI: QUÉ LE CONTÓ DE THIAGO MEDINA

Daniela: -¡Qué locura estar acá! ¡Qué hermoso todo!

Fabio: -¿Cuánto hace que no estás acá?

Daniela: -Hace varios años. Estuve en la generación número uno de Santi del Moro. Me enamoré acá adentro.

Fabio: -¿Te enamoraste? ¿Y qué tal? ¿Seguís en pareja?

Daniela: -Tuve hijas. Seguí en pareja. Tuve dos gemelas...

Fabio: -¡Joder!

Daniela: -Sí, soy mamá de gemelas. Te sorprendí. Están con el papá. Gracias a él hoy pude estar acá. Estamos separados.

Fabio: -¿Qué edad tenés vos?

Daniela: -30. ¿Vos?

Fabio: -36.

Daniela: -Justo lo que me recetó el médico. Treinta y seis añitos.

Fabio: (risas).

QUIÉNES ENTRARON DE VISITA A GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

El 21 de julio, la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudirse con una gala cargada de emociones. En una noche llena de sorpresas, ocho exparticipantes ingresaron nuevamente al reality de Telefe y desataron una verdadera revolución entre los jugadores que siguen en competencia.

Los elegidos para regresar fueron Ariel Anselmo, más conocido como “Big Ari”, Selva Pérez, Fabio Agostini, Juan Pablo “Devi” De Vigili, Romina Uhrig, Daniela “Pestañela” Celis, Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich, quienes volvieron a cruzar la famosa puerta para reencontrarse con los participantes.