Wanda Nara tuvo que abandonar la transmisión de la final del Mundial 2026 apenas se enteró de que su casa en Milán había sido asaltada mientras su madre y cuatro de sus hijos permanecían adentro. Tanto ella como Maxi López se organizaron para viajar de inmediato a Italia, acompañar a los chicos y resolver la documentación que quedó comprometida tras el robo.

En medio de ese escenario, Nora Colosimo se pronunció por primera vez desde lo ocurrido.

Aprovechando el Día del Amigo, la mamá de Wanda Nara compartió una reflexión dedicada a las personas que la acompañaron en ese momento de angustia. Sin nombrar el robo de manera directa, sus palabras dejaron entrever el difícil trance que atravesó junto a sus nietos en la casa de Milán, rodeada del afecto de su círculo más cercano.

Nora Colosimo y el robo en la casa de Wanda Nara en Milán. Crédito Instagram

En su mensaje, Nora agradeció a quienes se quedaron a su lado “aunque no sepan qué hacer” cuando ella se quiebra, y remarcó el valor de sostener los vínculos en los momentos más difíciles.

También tuvo palabras para quienes la ayudan a atravesar el mal trago: “Gracias a las que lloran conmigo y me están enseñando a reír de nuevo de a poquito”. “Gracias a las que no se cansan de escucharme, las que me cocinan rico, las que rezan conmigo. Que Dios les vuelva multiplicado por miles. Las amo, sin ustedes no podría”, escribió la mamá de Wanda Nara.

LA VERSIÓN DE WANDA NARA SOBRE EL ROBO EN SU CASA DE MILÁN

Wanda Nara se encargó de aclarar que tanto su madre como sus cuatro hijos se encontraban bien de salud y que no habían sido víctimas de violencia física durante el asalto. Aun así, el momento fue de una tensión enorme para toda la familia, que ahora deberá reconstruir la documentación de los chicos extraviada tras el hecho.

Wanda Nara (Foto: Instagram).

Según trascendió, la conductora sospecha que el robo no fue al azar sino que estuvo organizado de antemano. Los delincuentes habrían ido directo a su habitación aprovechando que buena parte del país estaba con la atención puesta en la final del Mundial.