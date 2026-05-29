La próxima temporada de MasterChef Celebrity ya comienza a generar expectativa y, mientras circulan versiones sobre los posibles participantes, en Sálvese Quien Pueda dieron a conocer el nombre de una figura inesperada vinculada al entorno más cercano de Wanda Nara.

La información fue revelada en pleno aire, cuando los panelistas debatían sobre las personalidades que podrían formar parte del reality culinario. Fue entonces cuando llegó la revelación que sorprendió a todos: “Está convocada oficialmente al reality de las hornallas, a MasterChef. ¡La madre de Wanda!”, detalló Martín Salwe.

La noticia generó entusiasmo inmediato entre los integrantes del ciclo, quienes celebraron la posible incorporación de Nora Colosimo al programa: “¡Me gusta!”, comentaron al aire.

Foto: Instagram (@nora_colosimo)

Lejos de ser una desconocida para el público, la mamá de Wanda viene teniendo cada vez más presencia mediática y despertando interés por su perfil elegante y reservado.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REACCIÓN DE MAXI LÓPEZ ANTE LA POSIBILIDAD DE VER A DANIELA CHRISTIANSSON JUNTO A WANDA NARA EN MASTERCHEF CELEBRITY

Maxi López habló sobre la posibilidad de que Daniela Christiansson forme parte de MasterChef Celebrity, después de que se difundiera que Wanda Nara la querría en el formato.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, el exfutbolista se mostró relajado, habló de su presente familiar y también reaccionó con humor cuando le preguntaron cómo se imagina un eventual cruce televisivo entre su actual pareja (y madre de sus hijos Elle y Lando) y su ex.

“Parece que la quieren a Daniela en Masterchef. Por lo menos ya el nombre de tu mujer está sonando como una de las posibles candidatas. ¿Cómo la ves?”, le consultó el cronista, Rodrigo Bar.

Foto: Captura (América)

Lejos de cerrarse, Maxi admitió que la propuesta podría analizarse: “Voy a charlarlo con ella. Voy a charlar con ella a ver si tiene ganas de ponerse a cocinar”.

“Es muy intenso, la verdad. Yo obviamente se lo voy a poder plantear y decir porque fueron muchas horas ahí adentro. Pero básicamente si ella tiene ganas de hacer cosas y tiene la energía... si ella está feliz, yo voy a estar contento también”, agregó.

Pero la entrevista explotó cuando le preguntaron directamente cómo cree que sería la convivencia televisiva entre Daniela y Wanda. Y Maxi cerró, entre risas y sin vueltas: “Miedo. No lo sé cómo va a ser”.