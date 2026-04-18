Un nuevo adelanto de la serie de Wanda Nara volvió a encender las redes sociales. En un video que comenzó a circular en las últimas horas en redes sociales, la mediática sorprende al contar, sin filtro, que protagonizará un beso con su ex, Maxi López, dentro de la ficción que recrea su vida. La escena promete ser uno de los momentos más comentados del proyecto.

La serie, que tendrá formato vertical y estará cargada de drama, romance y polémicas, ya había generado expectativa por incluir un triángulo amoroso inspirado en su historia personal, donde también aparece un personaje vinculado a China Suárez. En ese contexto, el beso entre Wanda y Maxi no solo suma tensión narrativa, sino que revive uno de los capítulos más mediáticos de la farándula argentina.

Wanda Nara habla sobre su serie (Foto: captura Instagram/@flanchota).

Días atrás, incluso, Yanina Latorre había filtrado las primeras imágenes del rodaje, lo que aumentó el interés del público. Con escenas que mezclan ficción y realidad, la serie de Wanda busca contar su historia desde adentro y sin eufemismos. Este nuevo video no hace más que confirmar que el proyecto apostará fuerte al impacto y a las situaciones que marcaron su vida sentimental.

DE QUÉ TRATA LA SERIE DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ

La ficción, que llevaría el nombre de Triángulo amoroso, está pensada en formato vertical para plataformas digitales y se inspira en la historia real entre Wanda y Maxi, incluyendo conflictos, romance y momentos mediáticos que marcaron su relación.

El proyecto reúne a varias figuras del espectáculo, entre ellas Yanina Latorre, y combina drama con toques de humor, además de referencias al recordado “Wandagate” y otros episodios de alto impacto mediático.

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