La muerte de Carlos “Indio” Solari sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo y la cultura argentina. En esta oportunidad, quien se mostró profundamente afectada por la noticia fue Mirtha Legrand, que habló con LAM y recordó el vínculo pendiente que siempre soñó concretar con el legendario artista.

Abordada por las cámaras del ciclo que conduce Ángel de Brito en la entrada del Teatro Ópera donde se dispuso a disfrutar de la obra Billy Elliot, la diva fue consultada sobre el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y no ocultó su tristeza.

“Mirtha, ¿cómo está en un día tan conmovido con la muerte del Indio Solari, el único personaje que no pudo ir a su mesa?”, le preguntó el cronista. A lo que Mirtha se sinceró: “No pudo ir nunca, una lástima”.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

“Me enteré de la noticia por la radio. Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho”, cerró Legrand, visiblemente movilizada por la pérdida del artista.

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EL ADIÓS DE LEO MESSI AL INDIO SOLARI: EL CONMOVEDOR MENSAJE QUE COMPARTIÓ EN SUS REDES SOCIALES

La muerte del Carlos “Indio” Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música, el espectáculo y el deporte. Y entre las figuras que decidieron homenajear al legendario artista apareció nada menos que Lionel Messi, quien le dedicó una emotiva despedida a través de sus redes sociales.

El capitán de la Selección Argentina compartió una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante uno de sus shows y acompañó la postal con un breve pero contundente mensaje: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”, escribió Messi en una historia de Instagram, junto a una fotografía del músico sobre el escenario.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del rosarino en medio del dolor que atraviesan familiares, amigos y fanáticos del artista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@indiosolarioficial) Por: Fabiana Lopez

Aunque Messi suele mantener un perfil bajo cuando se trata de pronunciarse públicamente sobre hechos vinculados al mundo del espectáculo, en esta oportunidad eligió expresarse para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Leo Messi: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”.

El mensaje del campeón del mundo se suma a una larga lista de despedidas de artistas, deportistas y personalidades que recordaron al Indio Solari como una de las voces más emblemáticas y convocantes de la cultura popular argentina.