La muerte de Indio Solari a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson conmocionó al país y generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

A pocas horas de conocerse la devastadora noticia de su partida, comenzó a circular una convocatoria para realizar una multitudinaria “misa ricotera” en Plaza de Mayo, con el objetivo de rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales y grupos de WhatsApp y cita a los fanáticos este viernes a las 18 horas en la histórica plaza porteña.

La emotiva despedida de los famosos al Indio Solari: mensajes que partieron el corazón Por: Web

El mensaje es breve pero contundente: “Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 horas, misa ricotera”.

La despedida espontánea que moviliza a los fanáticos del Indio Solari

Por el momento, la familia del músico no informó detalles sobre una despedida pública oficial. Sin embargo, la noticia de su muerte impulsó una organización espontánea entre seguidores de distintas generaciones que buscan compartir el duelo y homenajear al artista que marcó la vida de millones de argentinos.

Foto: captura de Instagram

Se espera una convocatoria masiva, similar a las que durante décadas generaron los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente los shows del Indio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La Plaza de Mayo podría convertirse esta tarde en escenario de una despedida cargada de emoción, donde no faltarán las canciones que acompañaron generaciones enteras, las banderas ricoteras y los clásicos rituales que caracterizaron a la comunidad de seguidores del músico.

Qué se sabe sobre la muerte del Indio Solari

Según la información oficial difundida por la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, personal policial se presentó en el domicilio del artista en Parque Leloir, partido de Ituzaingó, para constatar el fallecimiento.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, no existirían indicios de otra causa más allá del avanzado cuadro de Parkinson que padecía desde hacía años y que había limitado notablemente sus apariciones públicas en el último tiempo.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida de colegas, artistas y fanáticos, que inundaron las redes sociales recordando su legado musical, cultural y social.

Despedida al Indio Solari de los Famosos. Crédito: Instagram

Su última aparición pública y el reconocimiento de la UBA

Una de las últimas apariciones del cantante ocurrió en mayo de este año, cuando la Universidad de Buenos Aires le otorgó un Doctorado Honoris Causa.

Aunque no pudo asistir personalmente debido a su estado de salud, envió un video de agradecimiento en el que expresó su emoción por la distinción.

“Habla el Indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción, que me pone muy feliz”, dijo en aquella grabación.

Meses antes también había emocionado a sus seguidores con una participación virtual durante un recital de Los Fundamentalistas en La Plata, donde interpretó a través de una proyección algunas de sus canciones más emblemáticas.

La emotiva despedida de los famosos al Indio Solari: mensajes que partieron el corazón Por: Web

El legado eterno de una leyenda del rock argentino

Dueño de una obra que atravesó generaciones, el Indio Solari construyó un fenómeno cultural sin precedentes en la Argentina. Desde los años de los Redonditos hasta su carrera solista, mantuvo una conexión única con su público, basada en la identificación, la mística y la independencia artística.

En una de sus últimas entrevistas había definido al escenario como el lugar donde se sentía más feliz.

“El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso”, expresó.

Esta tarde, miles de personas intentarán devolverle ese amor en una Plaza de Mayo que promete convertirse en el epicentro de una despedida histórica para uno de los artistas más importantes que dio la música argentina.