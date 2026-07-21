Rosalía eliminó de sus redes sociales los posteos que desataron una fuerte controversia tras la final del Mundial entre la Selección argentina y España. La artista había compartido un video y una historia que muchos interpretaron como una burla hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La polémica comenzó cuando la cantante replicó en TikTok un video de Mia Khalifa celebrando la derrota argentina, con la canción “La Perla” de fondo, tema incluido en el disco Lux de Rosalía.

Rosalía. Foto: prensa

El video compartido por Rosalía estaba acompañado por la frase: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, lo que generó una ola de críticas entre los seguidores argentinos. En España, el término “perla” suele usarse de manera irónica o despectiva para referirse a personas conflictivas o poco confiables.

La decisión de borrar los posteos y el silencio de Rosalía

Horas después de la polémica, los posteos que habían originado el enojo desaparecieron de las redes de Rosalía. Hasta el momento, la cantante no hizo declaraciones sobre la controversia.