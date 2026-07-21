Luego de hablar de cuestiones deportivas y del cierre del Mundial, Moria Casán aprovechó la entrevista con Roberto de Paul, el papá de Rodrigo de Paul, para preguntarle por una de las versiones que más repercusión generó en los últimos tiempos: la posibilidad de un casamiento entre el futbolista y Tini Stoessel.

Durante la charla en vivo por La Mañana con Moria, la conductora quiso saber cómo es la relación entre la cantante y el mediocampista de la Selección Argentina. "¿Cómo se lleva con Tini? ¿Viene el casamiento? ¿Está contento?", le preguntó Moria.

Con humor, Roberto de Paul respondió sobre la posibilidad de una boda: “Invitación al casamiento todavía no recibí”. La frase generó risas, aunque luego el papá del futbolista dejó en claro la buena impresión que tiene de la artista.

La contundente opinión del papá de Rodrigo de Paul sobre Tini Stoessel y el casamiento

“¿La conocés?”, le consultaron, y Roberto no dudó en elogiar a Tini Stoessel: “La conozco, es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable”.

Además, destacó el vínculo que tienen y la importancia que tiene la cantante en la vida de su hijo: “Rodrigo se apoya mucho en Tini. Charlan mucho. Se apoyan mucho. Son muy compañeros. La veo muy centrada. Es un 10″.

Cuándo sería la mega boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La versión de una gran boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzó a tomar fuerza tiempo atrás, especialmente luego de que en LAM deslizaran una posible fecha vinculada a una jornada muy especial para el futbolista.

La Selección Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar el 18 de diciembre de 2022, tras vencer a Francia en una histórica final, y ese mismo día había sido mencionado como una posible fecha para el casamiento de la pareja.