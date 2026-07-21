Tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Roberto de Paul, padre de Rodrigo de Paul, habló en vivo en La Mañana con Moria y compartió cómo vivió el desenlace del torneo junto a su hijo.

Además, fue contundente al responder a las versiones que apuntaban a supuestas presiones externas para perjudicar al equipo argentino.

La palabra del papá de De Paul en vivo

“Estoy muy contento y orgulloso de todo lo que hicieron. Pero tengo sensaciones encontradas, porque terminar tan cerca de un bicampeonato... Terminar el partido y verlo llorar, pedir perdón, a un padre le duele. Pero estoy feliz porque ellos están felices de darle al pueblo argentino todas estas alegrías”, expresó.

Y agregó sobre su experiencia durante la Copa del Mundo: “Estuve acompañándolo. Fueron 45 días muy intensos, de acá para allá, pero muy satisfactorios”.

El papá de Rodrigo De Paul, tras la final del Mundial: "Verlo pedir perdón, duele"

Qué le dijo Rodrigo de Paul a su papá tras perder la final del Mundial

Durante la entrevista, el periodista Federico Seeber le preguntó cuál había sido la primera conversación con el mediocampista una vez finalizado el partido.

Lejos de revelar una charla íntima, Roberto explicó que prefirió respetar el momento de su hijo.

“Cuando terminó el partido no hablé. Lo dejé hacer su duelo. Estaba muy angustiado. Estaban a un pasito de hacer más historia”, contó con emoción.

La respuesta de Roberto de Paul a las versiones sobre supuestas presiones contra Argentina

En otro tramo de la entrevista, Roberto de Paul también fue consultado por las versiones que circularon durante el Mundial y que vinculaban supuestas presiones para perjudicar a la Selección Argentina, en alusión a cuestiones legales relacionadas con Claudio “Chiqui” Tapia.

Sin dudarlo, descartó esa posibilidad. “Para mí no existe en este nivel de competencia. Conociendo a mi hijo, no lo soportaría”, sentenció, rechazando las especulaciones que surgieron alrededor de la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026.