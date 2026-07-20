Este lunes, Camila Homs se acercó al aeropuerto de Ezeiza para recibir a sus hijos, Francesca y Bautista, quienes regresaron al país junto a los familiares de los jugadores de la Selección Argentina. Los chicos, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, habían viajado para acompañar a su papá durante el Mundial 2026.

En diálogo con el móvil de Hablemos de esto (TN), la modelo explicó el motivo de su presencia: “Vengo a buscar a mis nenes que vienen con la abuela”, contó, mientras esperaba ansiosa el reencuentro.

Homs estuvo acompañada por Aitana, la hija que tuvo con su actual pareja, José ‘el Principito’ Sosa.

Camila Homs y el Principito Sosa. Foto: Instagram camihoms

El reencuentro tras semanas de distancia

Durante la espera, Camila se mostró emocionada por volver a ver a sus hijos de 5 y 7 años, después de varias semanas en las que los chicos compartieron tiempo con De Paul en el exterior. Consultada sobre cómo vivió ese tiempo, respondió: “Bien, pero no tengo nada para decir. Los estoy esperando”.

La modelo, que suele compartir momentos familiares en redes sociales, se mostró sonriente y expectante en el hall de arribos, lista para abrazar a sus hijos tras la larga ausencia.

El emotivo mensaje de Camila Homs

Bautista de Paul. Foto: Instagram camihoms

Hace una semana, Camila le dedicó un emotivo posteo a Bautista por su cumpleaños número 5, mientras el nene se encontraba en Estados Unidos junto a su papá por el Mundial. En su cuenta de Instagram, la modelo expresó: “Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también”.

En el mensaje, Homs destacó el orgullo que siente por su hijo: “Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos, porque no hay palabra que no me haga sentir un inmenso orgullo de ser tu mamá”. Además, le deseó que siempre esté rodeado de amor y felicidad: “Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños hijito. No puedo explicar cuánto te amo”.