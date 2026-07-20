Sabrina Di Marzo, la esposa de Ángel Correa, encendió las alarmas al hacer una fuerte denuncia pública contra quienes la vienen hostigando con insultos y amenazas dirigidas a su familia. en las redes sociales en los últimos días.

A través de una serie de historias de Instagram, la pareja del delantero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 contó que tanto ella como sus tres hijas fueron blanco de una catarata de mensajes de odio.

EL DESAHOGO DE SABRINA DI MARZO EN INSTAGRAM

Visiblemente angustiada, Di Marzo decidió no quedarse callada y salió a marcar un límite clarísimo. Relató que en pocos días recibió una cantidad enorme de agresiones e insultos, no solo hacia ella y su entorno sino también apuntados a sus nenas, algo que aseguró que no está dispuesta a tolerar bajo ningún punto de vista.

La esposa de Ángel Correa, hizo un desgarrador pedido tras recibir amenazas. Fuente: Instagram

Dejó entrever, además, que prefiere guardarse cosas que podría contar sobre lo que está pasando, pero que cuando el ataque involucra a menores, ahí sí decide plantarse.

EL RECLAMO DE RESPETO POR SUS TRES HIJAS

En un segundo posteo, la mujer de Correa fue todavía más contundente y les pidió a los usuarios que dejen de opinar y amenazar sin conocer realmente la historia completa. Puso el foco en sus tres hijas —de 10, cinco y tres años— y remarcó que, más allá de cualquier polémica, ellas merecen quedar afuera de la discusión. Cerró su descargo con un mensaje de calma, dejando en claro que confía en que con el tiempo la verdad va a quedar en evidencia.

La denuncia de Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa: "Recibí cientos de amenazas". Fuente: Instagram

Hasta el momento, Di Marzo no reveló cuál fue el motivo puntual que disparó esta ola de agresiones, aunque sus historias no tardaron en viralizarse. Cientos de seguidores le dejaron mensajes de aliento y salieron a repudiar los ataques contra ella y, sobre todo, contra sus hijas menores de edad.

Más allá del caso puntual, el episodio vuelve a poner en el centro de la escena un debate que crece cada vez más fuerte: el de los límites necesarios frente al odio en redes sociales, en especial cuando las víctimas son niños que no tienen ninguna responsabilidad en los conflictos de los adultos.