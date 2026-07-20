La final del Mundial 2026 dejó una gran cantidad de momentos que rápidamente se multiplicaron en las redes sociales. Además del espectáculo que brindó Shakira con la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, hubo una escena en las tribunas que no pasó inadvertida y tuvo como protagonista a Gerard Piqué.

El exdefensor asistió al estadio para presenciar el encuentro entre España y la Argentina acompañado por sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con la cantante colombiana. Mientras Shakira desplegaba su show sobre el escenario, las cámaras enfocaron a la familia y el contraste entre sus reacciones llamó la atención de los fanáticos.

LA REACCIÓN DE GERARD PIQUÉ DURANTE EL SHOW DE SHAKIRA

Los dos chicos siguieron el ritmo de la música, bailaron y disfrutaron de la presentación de su mamá, mientras que Piqué permaneció con gesto serio y sin acompañar la canción. Ese instante se viralizó en cuestión de minutos y generó una catarata de comentarios en las distintas plataformas.

Muchos usuarios recordaron la mediática separación entre el exfutbolista y la artista, y no tardaron en compartir todo tipo de opiniones. “Piqué tuvo que aguantar que abrieran con ‘Dai Dai’ y sus hijos bailaran la canción al lado”, escribió una cuenta dedicada a seguir la carrera de Shakira. Otros sumaron frases como: “La tiene que escuchar hasta en el deporte que tanto ama”, mientras que algunos reaccionaron con humor al momento.

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Más allá de la repercusión que generó la imagen de Piqué, Shakira también fue noticia por el mensaje que compartió una vez finalizada la definición del Mundial. La cantante felicitó a España por el título conseguido y escribió en sus redes sociales: “¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!”.