Shakira volvió a quedar en el centro de la escena mundial con una sopresa que nadie vio venir a horas de la gran final entre la Selección argentina y la de España al presentar la versión en español de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

La artista compartió un adelanto del nuevo lanzamiento generando expectativa entre sus seguidores. El tema original, interpretado junto a Burna Boy, se convirtió en uno de los grandes éxitos del torneo y ahora tendrá una adaptación en español en honor a las dos Selecciones que se enfrentan este domingo a las 16 horas (horario de Argentina).

Shakira presentó la canción del Mundial 2026 en español (Foto: Instagram/@shakira).

Aunque la versión en español fue la sorpresa previa a la final, Shakira será una de las figuras principales del espectáculo del entretiempo de al COPA MUNDIAL™, donde la entonará con el artista nigeriano al mismo tiempo que los Chetto Kids bailen al ritmo de la canción en el New Jersey Stadium.

Los Chetto Kids ya está en Nueva York para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 (Foto: redes sociales).

QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN LA CEREMONIA DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

La ceremonia de clausura del Mundial comenzará 90 minutos antes del partido, y contará con la participación de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger. Además, la FIFA anunció la presencia de Tom Cruise, Post Malone e IShowSpeed y de Jennifer Hudson.

Post Malone formará parte del cierre del Mundial 2026 (Foto: Instagram FIFA).

Post Malone encabezará la ceremonia de clausura del Mundial 2026, con una actuación que dará paso a la gran final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

QUIÉNES ACTUARÁN EN EL SHOW DE ENTRETIEMPO DEL MUNDIAL 2026

Por primera vez en una final de la Copa del Mundo masculina habrá un espectáculo durante el descanso del partido, inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

Los artistas confirmados para ese segmento son:

Shakira

Madonna

Justin Bieber

BTS

Burna Boy

Coldplay

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel

El coro infantil PS22 Chorus (ft. Coldplay).

El show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será uno de los grandes atractivos de la definición del Mundial 2026.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.



