La actuación magistral de Lionel Messi con sus dos goles para que Argentina le gane a Australia fue celebrada por Shakira, quien estaba acompañada por sus hijos Sasha y Milán.
Más allá de su condición de latina y su romance con Antonito de la Rúa, la cantante colombiana tiene afecto por la familia Messi dada la amistad que tenían Gerard Piqué, el papá de sus hijos, y Leo cuando coincidieron en el Barcelona.
Figura en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Shakira Isabel Mebarak Ripoll ocupaba uno de los espacios vio del Dallas Stadium, y fue enfocada en vivo por la transmisión oficial.
El paso clave de la Selección Argentina
Con el triunfo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se aseguró el pase a los 16° de final, donde podría enfrentarse a España o Uruguay, dos rivales de temer.
De todas formas, Argentina llega al último partido del grupo J frente a Jordania con el arco invicto, cinco goles a favor todos metidos por Messi y ante una selección que en la previa es de las más débiles de la competencia.
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