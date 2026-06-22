La actuación magistral de Lionel Messi con sus dos goles para que Argentina le gane a Australia fue celebrada por Shakira, quien estaba acompañada por sus hijos Sasha y Milán.

Más allá de su condición de latina y su romance con Antonito de la Rúa, la cantante colombiana tiene afecto por la familia Messi dada la amistad que tenían Gerard Piqué, el papá de sus hijos, y Leo cuando coincidieron en el Barcelona.

Figura en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Shakira Isabel Mebarak Ripoll ocupaba uno de los espacios vio del Dallas Stadium, y fue enfocada en vivo por la transmisión oficial.

Singer Shakira, top center, and her sons, Milan, right, and Sasha, attend the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias)

El paso clave de la Selección Argentina

Con el triunfo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se aseguró el pase a los 16° de final, donde podría enfrentarse a España o Uruguay, dos rivales de temer.

Argentina's Lionel Messi, center, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)

De todas formas, Argentina llega al último partido del grupo J frente a Jordania con el arco invicto, cinco goles a favor todos metidos por Messi y ante una selección que en la previa es de las más débiles de la competencia.

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