La receta imperdible de los “sommeliers de mollejas” para prepararlas al verdeo como en los bodegones

Las mollejas al verdeo son uno de los platos más pedidos en los bodegones argentinos y también una de las recetas favoritas de quienes disfrutan de las achuras. Aunque muchos creen que son difíciles de hacer, la clave está en respetar algunos pasos básicos para conseguir una textura perfecta.

En esta oportunidad, los integrantes de MOFA, el grupo conocido en redes sociales como los “sommeliers de mollejas”, compartieron su receta para preparar este clásico con una combinación de cebolla de verdeo, vino blanco y papas doradas, una fórmula ideal para disfrutar en una reunión o un almuerzo especial.

El primer secreto consiste en blanquear las mollejas antes de cocinarlas, un paso que facilita la limpieza y ayuda a obtener una textura mucho más tierna. Luego, el rebozado con harina y el sellado a fuego fuerte permiten conseguir ese dorado característico que distingue a las mejores versiones de bodegón.

Comensales 4 Ingredientes

Procedimiento

Limpiar bien las mollejas y blanquearlas: ponerlas en una olla con agua fría, sal, las rodajas de limón y una hoja de laurel. A partir del momento en que hierve, cocinar por 10 minutos. Cortar la cocción con agua fría y guardarlas en la heladera mientras se prepara el resto de los ingredientes. Pelar las papas y cortarlas en dados. Llevar al horno en una placa aceitada hasta que queden doradas. Picar la cebolla de verdeo y el ajo, separando la parte verde de las hojas del verdeo que se usarán más tarde. Retirar las mollejas de la heladera. Limpiar los restos de grasa y tejidos. Cortarlas en láminas de aproximadamente un centímetro de ancho. Mezclar la harina con sal y pimienta y pasar las láminas de mollejas por la mezcla. En una sartén grande o una paellera a fuego fuerte, colocar un poco de aceite de oliva y dorar bien de ambos lados las mollejas. Una vez doradas, agregar el ajo y el verdeo picados, seguir reservando la parte verde. Bajar el fuego a medio. Cocinar hasta que la cebolla empiece a largar parte de sus jugos. En ese momento, volver a subir el fuego y agregar el vino blanco. Cocinar un par de minutos hasta que se evapore el alcohol. Agregar las papas previamente doradas y la parte verde que se había reservado del verdeo. Revolver y cocinar unos minutos para que se integre todo. Probar y rectificar con sal y pimienta si fuera necesario. Terminar con un chorrito de aceite de oliva antes de servir.

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