La visita de Rosalía a la Argentina se transformó en un verdadero torbellino de emociones y actividades en plena gira promocional de su último trabajo, “Lux”. Pero lo que más llamó la atención fue cuando la artista española se animó a preparar sus propias empanadas salteñas.

El video, publicado en la cuenta de Instagram de Ailu Tokman, una influencer gastronómica que junto a su pareja, Andrés Simón, se dedica a mostrar recetas tradicionales con un toque moderno, generó furor.

“¿Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo empanadas salteñas?”, anuncióTokman. Y al presentar el clip, añadió: “El video que todos estábamos esperando! Rosalía, haciendo empanadas argentinas con nosotros! Tuvimos el honor de que Rosalía venga a casa y todavía no lo podemos creer!”

Rosalía con Andrés Simón y Ailín Tokman. Foto: Instagram ailutokman y lasrecetasdesimon

“Hicimos empanadas, tomamos mates, comimos sandwichitos de miga, medialunas, bizcochuelo, la argentinizamos a full y la pasamos increible. Te admiramos muchísimo Rosalía, gracias por tu humildad, tus charlas, tus risas, y por sobre todo, por tu música tan increíble que no paramos de escuchar”, escribieron Allu y Andrés.

¡Así hizo Rosalía las empanadas salteñas! Video: Instagram @ailutokman y @lasrecetasdesimon

Y cerraron, no sin antes anunciar que habrá un segundo video: “Las empanadas salieron increíbles, y… esperen un par de días más que tenemos otro video, no decimos más nada! Esperamos que lo hayan disfrutado, para nosotros fue un logro inmenso y todo es gracias a ustedes!”.

Rosalía y Charly García, juntos en el Faena

Rosalía y Charly García compartieron un momento íntimo en el Hotel Faena. Distendidos y sonrientes, los artistas se encontraron en una escena que unió generaciones y estilos.

El encuentro entre Rosalía y Charly García: regalos, admiración y fotos virales. CRÉDITO: Instagram

La catalana lució un look sencillo y elegante: musculosa blanca, falda rosa nude hasta el piso y zapatos oscuros. En sus manos, un ramo de flores blancas que sumó calidez al encuentro.

En ese clima relajado, ambos aprovecharon para charlar sobre música e intercambiar vinilos. Charly le regaló a Rosalía un ejemplar de “La Hija de la Lágrima”, su disco de 1994, dedicado especialmente con la frase “Para Rosalía” y su firma. La artista catalana respondió con el vinilo de “LUX”, su nuevo álbum, dedicado con un mensaje que emocionó a los fans: “Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración”.