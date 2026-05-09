Aunque parezcan limpias, muchas toallas conservan un fuerte olor a humedad que se vuelve más intenso en días fríos o con poca ventilación. Según especialistas en limpieza del hogar, el problema suele aparecer por un error muy común: no secarlas completamente antes de volver a usarlas o guardarlas.

La humedad acumulada en las fibras favorece la aparición de bacterias y hongos, responsables del mal olor y de esa sensación de “toalla mojada” incluso después del lavado.

El truco casero para sacar el olor a humedad de las toallas

Uno de los métodos más usados para recuperar las toallas consiste en hacer un lavado profundo con ingredientes simples que muchas personas ya tienen en su casa.

Qué se necesita

1 taza de vinagre blanco

Media taza de bicarbonato de sodio

Agua caliente

Cómo hacerlo

Lavar las toallas solo con vinagre blanco y agua caliente. Luego hacer un segundo lavado agregando bicarbonato. Secarlas completamente al sol o en un lugar bien ventilado.

Este proceso ayuda a eliminar bacterias, restos de jabón y humedad acumulada en las fibras.

El error que hace que las toallas sigan oliendo mal

Uno de los principales problemas es usar demasiado suavizante. Aunque deja perfume, también crea una capa sobre la tela que reduce la absorción y hace que la humedad quede atrapada.

Además, especialistas recomiendan:

no dejar las toallas mojadas en el baño,

colgarlas abiertas después de usarlas,

y lavarlas cada tres o cuatro usos.

Cómo lograr que las toallas vuelvan a secar bien

Con el tiempo, los residuos de jabón y suavizante hacen que las toallas pierdan capacidad de absorción. Por eso, un lavado profundo cada algunas semanas puede ayudar a recuperar la textura y mejorar el secado.

En épocas de humedad y bajas temperaturas, mantenerlas bien ventiladas es clave para evitar el clásico olor a encierro.