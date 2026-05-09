La posible llegada de Anna del Boca a Gran Hermano ya genera polémica antes de concretarse. Según reveló Guido Záffora en el programa El Diario de Mariana, Ricardo Biasotti estaría evaluando avanzar con una medida cautelar vinculada a la participación de la joven en el reality.

“El ingreso de Ana ya está arreglado, lo que falta es el dinero, sería en 20 días aproximadamente. No contaban con esta cautelar pero saben que va a llegar”, informó el panelista al aire, sorprendiendo con los detalles de la negociación.

Anna del Boca. (Foto: @annadelboca)

Según explicó Záffora, la producción ya tendría confirmada la presencia de la joven dentro de la casa más famosa del país, aunque la situación legal podría modificar las condiciones de su participación. “Ana del Boca tiene la confirmación de la producción para ingresar, pero tengo una mala noticia que tiene que ver con Ricardo Biasotti: está estudiando iniciar una medida cautelar para la hija”, sostuvo.

POR QUÉ RICARDO BIASOTTI LE PONDRÍA UNA CAUTELAR A ANA DEL BOCA

De esta manera, la intención del empresario sería impedir que se haga referencia dentro del programa al conflicto judicial y mediático que mantiene desde hace años con Andrea del Boca: “Para que no se hable dentro de la casa y nadie le pueda preguntar por la causa”, sostuvo.

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Además, Záffora explicó el trasfondo de la decisión de Biasotti: “Él ya tiene un conflicto con Telefé y Susana Giménez por la entrevista que le hizo a Andrea del Boca, ese juicio está en curso”. Por ahora, desde la producción del programa no hubo declaraciones oficiales sobre cómo impactaría esta situación en el ingreso de Anna del Boca, aunque todo indica que las próximas semanas serán claves para definir su futuro dentro del reality.

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