Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Este 10 de mayo desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su mesaza al productor teatral Pepe Cibrián Campoy y a la conductora de Bendita TV Hedith Hermida.

Los invitados de Juana Viale del domingo 10 de mayo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesa de Juana la influencer y modelo Floppy Tesouro, el actor Pablo Fábregas y el futbolista profesional Jonás Gutiérrez.

MORIA CASÁN VENTILÓ UN PICANTE CHISME DE JUANA VIALE EN VIVO

Todo ocurrió en La Mañana con Moria, donde primero compartieron un tape de Viale en La Noche de Mirtha. Allí, Juana hablaba sobre la mejoría en la salud de su abuela y, además, lanzaba un filoso comentario hacia Andrea Frigerio por haberse bajado de la mesa ante la ausencia de la diva.

A partir de ese momento, Moria tomó la palabra y recordó una charla privada con Juana, vinculada a las críticas que recibió por su look en los Martín Fierro de la Moda. El asesor Fabián Medina Flores la había señalado como una de las peor vestidas de la ceremonia, en la que, paradójicamente, se llevó el Oro.

“Te doy el chisme mañanero del lunes. Estábamos haciendo la tapa de una revista y me decía que estaba vampirizada, no por ir a un evento, sino por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada”, contó la conductora.

Juana Viale (Foto: prensa Telefe) Por: ADRIAN DIAZ BERNINI

Luego agregó: “Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda. Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Lo va a invitar al programa”, sumó Moria.

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