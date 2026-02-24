La noche fue larga, intensa y llena de emociones. Mirtha Legrand, la gran leyenda de la televisión argentina, celebró su cumpleaños con una fiesta que dejó mucho para contar. Hubo chismes, ausencias que dieron que hablar, invitados de todos los rubros y hasta una mesa principal que se transformó en una calesita de famosos.

En el programa La Mañana con Moria mostraron qué le dijo a la prensa la conductora de La Noche de Mirtha el día de su cumpleaños: “Espero ser feliz como estoy ahora, ser feliz y cumplir algún añito más. Quiero ser centenaria”, confesó la diva, que no ocultó su deseo de llegar a los 100 años.

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

LOS INVITADOS Y LA MESA PRINCIPAL DE MIRTHA LEGRAND EN SU CUMPLEAÑOS 99

La expectativa por saber quiénes ocuparían los lugares más codiciados de la noche fue tema de debate. La mesa principal fue un verdadero mix según informó Naza Di Serio en el programa de eltrece: “Estaba Patricia Bullrich por un lado, la familia por el otro, Juana Viale, Ámbar de Benedictis, y Nacho Viale fue el primero en llegar”.

Patricia Bullrich en el cumpleaños de Mirtha Legrand (Foto: Movilpress).

“Mientras Nacho daba notas y se ocupaba de los detalles, Juana Viale llegó con su hijo varón y evitó hablar con la prensa. Ámbar, por su parte, llegó por separado”, agregó la panelista y Gustavo Méndez añadió que la mesa principal fue rotando: Mirtha, Polino, Campanella, Rottenberg y su mejor amiga Amalia fueron algunos de los que se sentaron junto a la conductora.

Nacho Viale y su novia en el cumpleaños de Mirtha Legrand (Foto: Movilpress).

“Era tipo una calesita, todos se levantaban y se iban sentando a la par, eran 8 mesas”, contaron en el programa. La tormenta y la lluvia no impidieron la celebración:“Pusieron un gazebo por si llovía”, dijo Méndez y Moria comentó que la tradición dice que la lluvia en un cumpleaños es señal de prosperidad.

Juana Viale en el cumpleaños de Mirtha Legrand (Foto: Movilpress).

Ámbar de Benedictis en el cumpleaños de Mirtha Legrand (Foto: Movilpress).

LOS GRANDES AUSENTES EN EL CUMPLEAÑOS DE MIRTHA LEGRAND: SUSANA GIMÉNEZ Y MAURICIO MACRI

En el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand hubo ausencias que se hicieron notar. Una de ellas fue Susana Giménez, aunque sí la llamó por teléfono el día anterior para saludarla. “Me llamó ayer, me hubiera gustado que esté”, aclaró la conductora en diálogo con la prensa.

Otro gran ausente de la noche fue Mauricio Macri. “Estaba invitado, fue ausente sin aviso, no quería que le pregunten porque tenía tres frentes abiertos mínimo”, dijo el periodista sobre los rumores sobre la vida privada del expresidente.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.