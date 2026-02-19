Mirtha Legrand está a punto de cumplir 99 años el 23 de febrero y, fiel a su estilo, ya puso en marcha los preparativos para una fiesta que promete ser inolvidable. La diva no dejó nada librado al azar: desde la lista de invitados hasta el menú, cada detalle lleva su sello.

Según revelaron en el programa Intrusos, la conductora de La Noche de Mirtha empezó a enviar las invitaciones a sus amigos más íntimos a través de WhatsApp. “La propia Mirtha está mandando los mensajes desde su teléfono, uno por uno, a los que considera sus afectos más cercanos”, contó Ambrosino.

La invitación de Mirtha Legrand de su cumpleaños (Foto: captura de América).

Conforme a la información que dio el panelista, la recepción de la fiesta será en el living de la casa de Marcela Tinayre, su hija, donde los invitados podrán disfrutar de una entrada tipo tapeo antes de pasar al plato principal.

TODOS LOS DETALLES DEL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE MIRTHA LEGRAN

La lista de invitados del cumpleaños de Mirtha Legrand ronda entre 60 y 90 personas, todos seleccionados personalmente por la conductora: “A los más íntimos se los está mandando Mirtha directamente por WhatsApp o los llama por teléfono”, dijo Ambrosino en el programa de América.

Como cada año, el chef de confianza de Mirtha estará a cargo de la cocina, así como también el ambientador. El menú, según el periodista, incluirá los clásicos favoritos de la diva: gnocchis y risotto y para este momento se trasladarían al patio de la casa: “Eso es lo que pidió Mirtha”, aseguró.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.