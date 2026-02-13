Una noche de teatro, emoción y aplausos interminables. Mirtha Legrand dijo presente en la función de Papá por Siempre y protagonizó una de esas escenas que quedan grabadas en la memoria del ambiente artístico: ovación de pie y gestos de admiración total hacia el escenario.

Según se ve en las fotos exclusivas de Ciudad Magazine, la conductora de La Noche de Mirtha llegó elegante como se la suele ver, sonriente y con la mejor predisposición para disfrutar del espectáculo que prptagoniza Campi -junto a un gran elenco- en el Teatro Liceo.

Ubicada en uno de los palcos, Mirtha siguió la obra con atención y, al finalizar la función, no dudó en ponerse de pie para aplaudir con entusiasmo a los artistas.

Por: MOVILPRESS

Las imágenes captaron cada instante: la Chiqui aplaudiendo, recibiendo un enorme ramo de flores, enviando besos al escenario y compartiendo miradas cómplices con los protagonistas, que no ocultaron su emoción al verla rendida ante el espectáculo. Incluso hubo intercambio de palabras y gestos de agradecimiento, en un clima de absoluto respeto y admiración mutua.

La presencia de Mirtha no pasó inadvertida y elevó aún más la noche teatral. Su ovación fue leída como un verdadero sello de aprobación, de esos que en la calle Corrientes valen oro. Una vez más, la diva demostró que sigue siendo palabra autorizada cuando de teatro se trata y que, cuando algo le gusta, se nota.



LA EMOCIÓN DE MIRTHA LEGRAND AL DESPEDIRSE DE SUS PROGRAMAS EN MAR DEL PLATA: “FUI MUY FELIZ ACÁ”

Mirtha Legrand vivió un momento profundamente emotivo al despedirse de sus programas desde Mar del Plata. En el cierre de su último envío de La Noche de Mirtha desde La Feliz, la conductora se mostró conmovida y no ocultó la tristeza por dejar la ciudad que la recibió durante esta temporada.

“Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata”, expresó la diva, con su inconfundible calidez, antes de anunciar su regreso a Buenos Aires.

Con tono nostálgico, Mirtha recordó el tiempo vivido en la ciudad balnearia: “Me da pena irme. Fui muy feliz acá. Se había contratado un mes y hemos estado un mes. No sé ustedes cómo lo han pasado”.

Foto: Captura (eltrece)

Luego, dedicó un agradecimiento especial a todo el equipo que la acompañó estas semanas: “Al equipo, muchísimas gracias. Han sido todos amorosos. A este hotel, Costa Galana, que es fantástico, que me tratan con tanto cariño como si fuera mi casa”.

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando habló del afecto de la gente: “Sobre todo al público que me demuestra su amor de una manera que a mí me emociona. Yo soy grande, chicos, y no puedo creer que todavía haya chiquitos que corran para saludarme. Realmente es emocionante”.

Mirtha Legrand: “Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Me da pena irme. Fui muy feliz acá“.

Finalmente, se despidió fiel a su estilo, entre aplausos y emoción: “Un beso enorme para todo mi equipo, que es fantástico. Y otro beso enorme para el público divino, que me hace tan feliz. Nos vemos en Buenos Aires. Se acabó Mar del Plata. ¡Arriba Mar del Plata!”, cerró, a flor de piel.