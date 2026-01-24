Agustín “Rada” Aristarán fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha y, fiel a su estilo, desató risas al revelar la increíble y divertida anécdota de cómo comenzó su camino en la magia, todo por culpa de un error de Papá Noel.

Durante la charla, Mirtha fue directo al hueso y le preguntó cómo había empezado con la magia. A lo que el actor se explayó: “Arranqué muy chico, por un error de Papá Noel. Se confundió de regalo”, contó Rada, despertando la curiosidad de todos en la mesa.

Ante la repregunta de la conductora sobre qué había pasado, el actor explicó: “Me dio una caja de magia. Yo había pedido un camioncito”.

Foto: Captura (eltrece)

El actor también contó que nació en Bahía Blanca y que, en ese momento, no había manera de estudiar magia formalmente: “Entonces estudiaba teatro, canto, actuación, danza, de todo un poco, música”, explicó.

Esa mezcla terminó definiendo su identidad artística: “Soy un mago, pero en realidad hago más reír que magia”, detalló. Finalmente, Rada dejó en claro que ese camino inesperado lo llevó a donde está hoy: “Terminé siendo actor, que es lo que más estoy haciendo ahora”.

Rada: “Arranqué muy chico, por un error de Papá Noel. Se confundió de regalo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

RADA LE DEDICÓ A FER METILLI UN ROMÁNTICO MENSAJE POR SU ANIVERSARIO: “UN AÑO MÁS PATEÁNDOLA JUNTOS”

Agustín Aristarán, más conocido como “Soy Rada”, está súper enamorado de su novia, Fernanda Metilli. Por eso, le dedicó (en abril de 2022) un romántico posteo en Instagram. Feliz por su aniversario de novios, remarcó que es muy feliz junto a su lado.

El conductor compartió varias fotos con la comediante que ilustran los momentos más felices de su relación y contó que cada día que pasa la ve más hermosa: “Dicen por ahí que con el tiempo las parejas se desgastan y oxidan. Este no sería ser el caso. Hoy cumplimos un año más pateándola junt@s, de la mano. Mujer que cada día que pasa la veo más hermosa“.

“Comentario del hate: ‘¿Por qué lo ponés acá y no se lo decís personalmente? ¿No te parece más real?’. Mi respuesta: "Se lo digo todos los días y por otro lado es mi IG y pongo lo que se me cantan los dos huevos“, cerró Rada, atajándose antes de que algún detractor lo critique por expresar su amor en Instagram.

Rada le dedicó a Fer Metilli un romántico mensaje por su aniversario: "Un año más pateándola juntos"

Rada le dedicó a Fer Metilli un romántico mensaje por su aniversario: "Un año más pateándola juntos"