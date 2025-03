El papá de Agustín “Soy Rada” Aristarán, que vive en Bahía Blanca, fue uno de los tantos afectados por las inundaciones fuera de serie que aún afectan a los habitantes de la ciudad argentina.

Muy triste, el humorista contó en Almorzando con Juana que sus familiares y amigos la están pasando realmente muy mal por las consecuencias del temporal fuera de serie que afecta a la ciudad.

Rada reveló que a su papá se le inundó el negocio. Foto: eltrece

“Toda mi familia está allá y tengo muchos amigos. Voy muy seguido. Hacía tres días había estado ahí. Es un bajón tremendo y el nivel de solidaridad que hay es también inusitado”, contó Rada, destacando las acciones de Manuel Lozano, de Fundación Sí, y de los basquetbolistas bahienses, Manu Ginóbili y Pepé Sánchez.

RADA REVELÓ LAS PÉRDIDAS QUE SUFRIÓ SU PAPÁ POR EL TEMPORAL EN BAHÍA BLANCA

Antes de cerrar, Agustín “Soy Rada” Aristarán reveló las pérdidas que sufrió su papá por el temporal en Bahía Blanca.

“Mi viejo tiene un comercio, que es bastante céntrico, de productos de limpieza, justamente, y el 80% está todo inundado. Me contaba que cuando llegó, vio todo y cerró. Dijo ‘vengo el lunes y vemos qué hacemos’. Se fue a mi casa, se angustió un rato y volvió después con la gente que trabaja con él y empezaron a limpiar...”.

“Venden papel higiénico. Los tocó el agua y no sirve nunca más, nada de nada. Los muebles, las computadoras… Se lo llevó todo. Por suerte, fue solo material. Me decía que todo lo que sacaban a la calle, iba gente a ver si algo le servía. Había gente que no tenía nada más”, cerró Rada, muy triste por lo que sucede en Bahía Blanca.